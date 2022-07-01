Строитель работал на высоте без страховки

В Чебоксарах к году и пяти месяцам условного лишения свободы приговорен производитель работ строительной организации, по вине которого погиб рабочий.

В декабре прошлого года около восьми часов утра 25-летний строитель, выполнявший работы по устройству монолитного перекрытия 10-го этажа многоквартирного жилого дома по улице Иванова, потерял равновесие и упал на 8-й этаж. От полученных травм он скончался в больнице. Трагедия произошла из-за нарушения осужденным правил и требований охраны труда при ведении строительных работ. В частности, он допустил рабочих к выполнению строительно-монтажных работ без страховочных тросов и не принял мер к обеспечению безопасности проведения бетонных работ.