48-летняя жительница Чебоксар обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), она решила заработать на доверчивости своей знакомой. Убедила ее, что нужно 2,9 миллиона рублей якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов, которые примут положительные процессуальные решения в интересах бывшего мужа женщины (предпринимателя). В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства. Знакомая передала посреднице запрошенную сумму, а та решила присвоить деньги, что и задумала изначально.

Правда, воспользоваться миллионами не смогла, поскольку о предстоящей «сделке» стало известно сотрудникам УФСБ России по Чувашии, и в нынешнем марте посредницу задержали сразу после передачи ей денег. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.