Их имена вписаны в историю. Республика в событиях и лицах. 19-25 июля

19 июля

1923 — в д. Второе Кузнецово Нижегородской губернии (ныне Шарангский район Нижегородской области) родился Михаил Михайлович Кузнецов. Воевал под Сталинградом, на Курской дуге, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Польши. В феврале 1945 года в составе разведывательной группы переправился через р. Одер и участвовал в захвате и удержании плацдарма до подхода основных сил полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 года. В 1954–1979 годах работал в Чебоксарах слесарем на ТЭЦ-2. Его именем назван Новочебоксарский кадетский лицей.

1944 — уроженец чувашского села Малая Якушка Ульяновской области, боец стрелковой роты Матвей Степанович Чернов, находясь в составе взвода в разведке боем, участвовал в захвате тактически важной высоты в Латвии. Взвод в течение нескольких часов вел бой с превосходящими силами противника. В этом бою рядовой М.С. Чернов погиб смертью храбрых. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Его именем названа улица в родном селе.

20 июля

1911 — в с. Большая Шатьма Ядринского уезда (ныне Красноармейского района) родился Владимир Васильевич Васильев. С 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 27 июля 1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Одера и в боях на плацдарме. Его именем названы улица в с. Красноармейское и школа в родном селе.

1912 — впервые в Алатыре состоялся футбольный матч между командами «Вега» и «Спорт». Игра закончилась в пользу «Веги» со счетом 3:2. Победителей наградили лентами чемпионов.

1922 — в д. Пакутино Яранского уезда Вятской губернии (ныне Санчурского района Кировской области) родился Павел Капитонович Юдин. Командир отделения роты связи 196-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержант П. Юдин 24 июня 1944 года при форсировании р. Западная Двина проложил телефонный кабель через реку, установил связь с десантом. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 ию­ля 1944 года. С 1955 года жил в г. Чебоксары, работал на хлопчатобумажном комбинате, агрегатном заводе.

1942 — в д. Новый Субай Башкирской АССР родился Ханиф Хайдарович Мингазов, организатор производства, заслуженный машиностроитель Чувашской Республики, Российской Федерации. В 1987-1993 годах возглавлял ПО «Чебоксарский завод промышленных тракторов». Под его руководством предприятие перешло на хозрасчет, быстрыми темпами шло наращивание мощностей, которые были доведены до 2 тысяч тракторов в год. Было создано новое семейство промышленных тракторов тяговых классов 25, 35, 50 т. Численность коллектива достигла 25 тысяч человек. Повышались качество и надежность техники, начались поставки продукции зарубежным покупателям. Х. Мингазов награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями.

2006 — Указом Президента России митрополит Чебоксарско-Чувашской епархии Варнава (в миру В.В. Кедров) за большой вклад в развитие духовных и культурных традиций награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

21 июля

1936 — в с. Норваш-Шигали Батыревского района родился Владимир Иванович Чекушкин, доктор философских наук, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, РСФСР, лауреат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля. Более тридцати лет работал в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова, с 1988 года — заведующий кафедрой философии. Автор около 100 научных работ по философским проблемам личности. Известен как исполнитель и популяризатор чувашских народных песен. Лауреат республиканских, российских и международных фестивалей народного художественного творчества.

1942 — уроженцу чувашского села Богдашкино Ульяновской области, командиру батареи артиллерийского полка лейтенанту Павлу Васильевичу Лаптеву присвоено звание Героя Советского Союза. Батарея под его командованием 24 февраля 1942 года уничтожила несколько огневых точек противника. Перед началом атаки П. Лаптев с тремя бойцами скрытно подобрался к вражескому дзоту и уничтожил его гранатами. Его именем названа улица и установлен обелиск в родном селе.

1944 — за отвагу и героизм, проявленные при форсировании реки Свирь, командиру отделения старшему сержанту Николаю Максимовичу Чухрееву присвоено звание Героя Советского Союза. В 1953-1990 годах жил и работал в Чебоксарах.

1959 — Президиум Верховного Совета РСФСР упразднил Ишлей­ский, Моргаушский, Октябрьский, Чурачикский и Первомайский районы Чувашской АССР. Они были образованы в середине 30-х годов и во время Великой Отечественной войны. В 1964 году Моргаушский учрежден вновь и стал самым молодым районом республики.

22 июля

1900 — в с. Тюрлема Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) родился Владимир Николаевич Евстигнеев, генерал-майор, участник Московской и Тегеранской конференций. В годы Великой Отечественной войны — начальник от­дела внешних отношений Главного управления Генерального штаба Красной Армии. В 1947–1964 годах преподавал в Военно-воздушной ака­демии им. Н.Е. Жуковского, работал старшим научным сотрудником Института военной истории АН СССР. Является одним из авторов книги «История Москвы 1941-1945 гг.», инициатором издания серии книг «Люди бессмертного подвига».

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Красной Звезды, медалями.

1924 — в г. Мариинский Посад родился Виктор Иосифович Родионов, народный артист Чувашской АССР, РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. К. Станиславского. Окончил Чебоксарское музыкальное училище, Чувашскую студию ГИТИСа им. А. Луначарского. Будучи русским по национальности, прекрасно владел чувашским языком. В 1947-1987 годах, работая артистом ЧГАДТ им. К. Иванова, создал ряд крупных многоплановых образов, вошедших в золотой фонд чувашского театрального искусства. По совместительству работал диктором на Чувашском радио, участвовал в дублировании художественных фильмов на чувашский язык. В течение 30 лет возглавлял Чувашское отделение Всероссийского театрального общества (ныне Союз театральных деятелей). Его именем названа улица в г. Чебоксары.

1944 — за проявленное мужество при форсировании Западной Двины звание Героя Советского Союза присвоено посмертно уроженцу д. Кивсерт-Янишево Вурнарского района гвардии ефрейтору Степану Илларионовичу Илларионову. Его именем в пос. Вурнары названа улица, установлен памятник.

23 июля

1918 — в д. Сеткасы Ядринского уезда (ныне Ядринского района) родилась Олимпиада Яковлевна Агакова, заслуженная артистка ЧАССР, первая чувашская женщина, ставшая известным композитором. Была артисткой Чувашского государственного ансамбля песни и танца, в составе которого совершила поездку в действующую армию в январе-марте 1943 года. Добровольно вступив в Красную Армию, участвовала в боях за освобождение Молдавии и Венгрии. После демобилизации работала в вокальном ансамбле Чувашского радио, вела активную концертную деятельность. В 1960-1974 годах преподавала в Республиканском культпросветучилище.

1921 — в д. Кольцовка Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Александр Данилович Ашанин, бригадир полеводческой бригады в колхозе им. Ленина Вурнарского района, Герой Социалистического Труда. За получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур четырежды награжден орденом Ленина. В Кольцовском колхозе под руководством дважды Героя Социалистического Труда С.К. Короткова труженики села стабильно получали высокие урожаи зерновых. Передовое хозяйство получило широкую известность в стране и в связи с тем, что здесь работали 13 Героев Социалистического Труда. Перенимать опыт прославленных хлеборобов приезжали делегации со всех концов страны.

24 июля

1924 — в д. Вурманкас-Асламасы Ядринского района родился Анисим Васильевич Асламас (Васильев), композитор, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, РСФСР. Международный резонанс получила его поэма «Песни предков» для гобоя и камерного оркестра в исполнении нашего выдающегося земляка, народного артиста России А.С. Любимова. Именем мастера крупных музыкально-театральных и инструментальных жанров А. Асламаса названы улица в г. Чебоксары, Ядринская районная детская школа искусств.

1924 — в д. Кумбалы Вурнарского района родился Антип Николаевич Николаев (Шевле), журналист, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, лауреат премий им. А. Гайдара, им. С. Эльгера. В 1949-1970 годах работал военным журналистом газеты «Боевая вахта», журнала «Советский воин». С 1972 года был ответственным секретарем правления Союза журналистов Чувашии.

Автор более 30 книг на военно-патриотическую тему: «Память солдатского сердца», «Солдатская слава», «Подвиги героев бессмертны», «Боевая слава Чувашии», «Ни шагу назад!» и других.

1974 — уроженец д. Кудеснеры Урмарского района, летчик-испытатель 1-го класса, мастер спорта СССР международного класса полковник Анатолий Титович Захаров в пятый раз установил мировой авиационный рекорд скорости и времени набора высоты на противолодочном самолете-амфибии Бе-12 «Чайка». В 1959-1978 годах служил старшим летчиком-испытателем НИИ ВВС, освоил 12 типов самолетов.

25 июля

1900 — в с. Малые Яльчики Тетюшского уезда (ныне с. Яльчики Яльчикского района) родилась Юлия Сергеевна Сергеева, первая чувашская женщина, получившая ученую степень доктора медицинских наук. Окончила медицинский факультет Казанского государственного университета. В 1929-1932 годах была врачом в Яльчикской районной больнице. С 1936 года — старший научный сотрудник НИИ экспериментальной медицины Академии медицинских наук СССР, заведующая лаборатории по вирусологии Института неврологии. В годы Великой Отечественной войны работала врачом-невропатологом в эвакогоспитале № 3056 в г. Чебоксары. Автор пяти научных академических изданий, выступала с сообщениями на сессиях АМН СССР. Материалы ее исследований вошли в учебники, в медицинские энциклопедические словари.

1943 — в бою за железнодорожную станцию Золотарево Орловской области смертью храбрых погиб уроженец д. Новая Деревня Цивильского района, командир танковой роты лейтенант Михаил Васильевич Силантьев. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года посмертно. Его именем названы в Цивильске улица и общеобразовательная школа № 1.

1947 — в г. Чебоксары родился Виктор Аполлонович Галкин, один из лучших валторнистов мира, народный артист России. Игре на валторне учился в Чебоксарах в музыкальной школе им. С. Максимова и музыкальном училище. Учебу по специальности продолжил в Московской консерватории, уже на первом курсе завоевал вторую премию на Международном конкурсе «Пражская весна». В 1977–2004 годах был солистом Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского. Его именем названа улица в Чебоксарах.

1962 — в столице Чувашии открылся городской детский парк. 13 августа, когда на околоземной орбите находился наш прославленный земляк Андриян Николаев, решением исполкома Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся новому детскому парку в столице республики было присвоено имя третьего советского летчика-космонавта.