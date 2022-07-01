За хранение патронов жителям Чувашии грозит до пяти лет лишения свободы

Более десяти лет житель Батыревского района незаконно хранил в своем доме боеприпасы к огнестрельному оружию и взрывчатые вещества.

Установлено, что сельчанин, подрабатывая в 2010 году на стройке в одном из поселков Московской области, во время демонтажа частного дома нашел кучу патронов к стрелковому оружию и взрывчатое вещество — дымный порох. И все это перевез к себе домой, где и хранил много лет, пока полиция в дверь не постучала.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 140 патронов от гражданского и боевого оружия, а также порох массой 323 грамма. Вину в предъявленном обвинении 67-летний пенсионер признал. С учетом смягчающих обстоятельств и позиции государственного обвинителя суд приговорил «оружейника» к трем с половиной годам условного лишения свободы. А найденные у него боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты из оборота.

А в Янтиковском районе перед судом предстанет 50-летний местный житель по факту приобретения и хранения более 1700 патронов. Как установлено следствием, в 2016 году, не имея соответствующего разрешения, он получил в дар от знакомой патроны калибра 5,6 мм в количестве 1732 штуки, которые согласно экспертным заключениям соответствуют спортивному и охотничьему огнестрельному оружию с нарезным стволом.

Баллистическая судебная экспертиза показала, что все патроны были пригодны к производству выстрелов из огнестрельного оружия соответствующего калибра. Все боеприпасы были изъяты сотрудниками полиции. Дело направлено в суд. В прокуратуре республики напоминают, что за приобретение и хранение боеприпасов уголовным законом в качестве самого сурового наказания предусмотрено лишение свободы сроком на пять лет.