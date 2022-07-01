В Чувашии отмечается рост числа жалоб на распространение борщевика

Распространение борщевика стало причиной недовольства жителей республики. В соцсетях и через портал «Госуслуги. Решаем вместе» сотрудники ЦУР Чувашии с начала лета зафиксировали и обработали более 30 сообщений по этой теме.

Как сообщает «Чувашинформ», на опасное растение жалуются не только жители районов, но и столицы республики. «Под Гагаринским мостом рядом с рекой Трусиха растёт борщевик. Проверьте и примите меры», — написала чебоксарка.

Замечен борщевик в д. Оба-Сирма Красноармейского района, д. Мунсют Цивильского района, на набережной Мариинского Посада, в Вурнарском и Козловском районах.

По сигналу Центра управления регионом местными администрациями на всех участках проведены работы по скосу ядовитого растения.

В Минсельхозе Чувашии отмечают, что площадь зарастания борщевиком составляет 839,2 га. На борьбу с токсичным сорняком в республиканском бюджете в этом году предусмотрено более 19 млн. рублей.

На сегодняшний день завершен 1 этап мероприятий по уничтожению крупного зонтичного растения в Вурнарском, Козловском, Порецком, Чебоксарском, Ядринском и Янтиковском районах.