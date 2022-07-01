В Чебоксарах прошел рейд по запрещенным для купания местам

Пятнадцати купавшимся в Волге чебоксарцам (в том числе одиннадцати ребятишкам) этим летом понадобилась помощь спасателей. Двоих, к сожалению, спасти не удалось — утонувшие в конце июня 15-летний подросток и 47-летний мужчина плавали не в пляжной зоне, а в запретных для купания местах.

Эту тревожную статистику озвучили на планерке в мэрии Чебоксар. Надо усиливать предупредительную работу, призвал и.о. главы администрации города Андрей Петров. Призыв услышали. В среду сотрудники администрации Ленинского района вместе с полицейскими отправились к водоему Ботанического сада — чтобы проверить, есть ли там знаки, запрещающие купание, и не плавает ли кто в неположенном месте.

Знаки были. Но и купальщики были — несколько ребятишек бороздили пруд на надувных кругах и матрасах. Как сообщает телеграм-канал «Про Чебоксары», участники рейда ребят отпустили с миром. Но перед этим рассказали им о несчастных случаях на воде и о том, какое наказание могли бы понести родители из-за их поступка.

К сведению

В ноябре прошлого года в республиканский закон об административных правонарушениях внесены поправки, предусматривающие наказание за купание в неположенных местах. Инициатором их стал прокурор Чувашии Андрей Фомин, предложение его дружно поддержали депутаты Госсовета. Согласно коррективам, внесенным в статью 20.1 закона, «купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями, и заплывание за буйки, обозначающие границы плавания, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей».