5 лет колонии за 0,67 грамма «синтетики»

По приговору суда пять лет в колонии общего режима проведет жительница Шумерли за незаконный сбыт наркотиков.

В ходе судебного следствия установлено, что злоумышленница, желая сбыть наркотическое средство и получить прибыль, в феврале этого года во втором часу ночи получила от знакомого мужчины деньги и передала ему сверток с синтетическим наркотическим средством массой 0,67 грамма (значительный размер). И за это, как видим, получила немалый срок.