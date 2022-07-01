5 лет колонии за 0,67 грамма «синтетики»

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По приговору суда пять лет в колонии общего режима проведет жительница Шумерли за незаконный сбыт наркотиков.
В ходе судебного следствия установлено, что злоумышленница, желая сбыть наркотическое средство и получить прибыль, в феврале этого года во втором часу ночи получила от знакомого мужчины деньги и передала ему сверток с синтетическим наркотическим средством массой 0,67 грамма (значительный размер). И за это, как видим, получила немалый срок.

Опубликовано: 14 июля 2022 г.


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