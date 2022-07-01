Дочка с баллами, а мать — со статьей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарском районе директор Янышской школы обвиняется в превышении должностных полномочий.
По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), руководитель была в курсе, что решением комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда по показателям результативности и эффективности деятельности работников школы трем воспитателям, в том числе и родной дочери директора, были начислены низкие баллы. Однако в феврале прошлого года руководитель образовательного учреждения внесла в приказ, утверждающий результаты оценки деятельности работников, недостоверные сведения, значительно завысив баллы тем воспитателям.
В результате с февраля по декабрь 2021 года этим работникам необоснованно начислены стимулирующие выплаты на сумму более 392 тысяч рублей с причинением администрации Чебоксарского района ущерба на указанную сумму. Уголовное дело направлено в суд.

Опубликовано: 14 июля 2022 г.


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