Участники детской Фольклориады делятся впечатлениями о празднике

Первая, яркая, невероятная!

Две недели прошло с тех пор, как в Чебоксарах шумно, весело, с размахом «отгремела» Всероссийская детская Фольклориада. Юные таланты разъехались по домам, но эмоции до сих пор не отпускают. «С большой благодарностью и теплотой будем вспоминать дни, проведенные в гостеприимной Чувашии! Спасибо всем организаторам, кураторам, участникам! Ура Фольклориаде!» — написали участники фестиваля в группе «ВК» Российского Дома народного творчества.

Стали частичкой истории

«Каждый день мы принимали участие в различных мероприятиях: торжественном шествии народных коллективов, мастер-классах, выездных концертах, флешмобах, Хороводе дружбы, гала-концерте…», — рассказали после возвращения на Сахалин юные музыканты из ансамбля корейских ударных инструментов «Пулькотнори».

Своими впечатлениями с коллегами из Сахалинского областного центра народного творчества поделилась и руководитель коллектива Юлия Син: «Первая Всероссийская детская Фольклориада прошла в теплой, радушной атмосфере, программа фестиваля была очень насыщенная, интересная и оставила в наших сердцах самые искренние и добрые воспоминания и яркие эмоции. Больше всего поразило разнообразие культур, каждый коллектив уникален и неповторим. Мы очень гордимся тем, что представили Сахалинскую область на столь масштабном мероприятии и стали частичкой истории».

Лучше тысячи бесед и призывов

Брянский регион на Фольклориаде представил фольклорный ансамбль «Игрицы» Детской школы искусств имени М.П. Мусоргского города Фокино. Ребята исполнили традиционные песни своей области: весеннюю закличку «Благослови, мати», игровую «Дудочки» и хоровод «Как по травке по муравке». С фестиваля юные артисты привезли домой диплом Российской детской фольклорной ассамблеи, а также благодарственное письмо за сохранение национального культурного наследия, написала «Брянская учительская газета».

Впечатлениями о поездке поделилась директор школы искусств Наталья Антонова: «Красочные традиционные костюмы, переливы голосов и инструментов, ритмы танцев оставили в сердце каждого участника и зрителя этого невероятного мероприятия неизгладимый след. Мы в очередной раз увидели и ощутили, насколько велика наша страна, насколько неповторима и многообразна наша культура. Это мероприятие стало одним из самых ярких событий в жизни ребят, оно лучше тысячи бесед и призывов показало, как нужно любить свою страну, как важно хранить то, что много веков формировалось в яркие музыкальные, песенные и хореографические традиции, как важно передавать их из поколения в поколение».

Нашли Вологду в Чувашии

Образцовый фольклорный ансамбль «Боркунцы» Вологодской области привез из Чувашии диплом лауреата Всероссийской детской фольклорной ассамблеи, которая проходила во время Фольклориады. Самобытный коллектив представил песенные и плясовые традиции Нюксенского района области.

«Главной задачей организаторов Фольклориады было общение детей, поэтому все дни ребята участвовали в вечерках с народными играми, песнями, плясками, — рассказала руководитель ансамбля Александра Семенова журналистам портала cultinfo.ru («Культура в Вологодской области»). — Благодаря этому они познакомились с традициями других регионов, нашли новых друзей, с которыми теперь продолжат общаться через интернет. Фестиваль обязательно всем запомнится — он первый такой в нашей стране, уникальный, и хочется отметить очень высокий уровень организации. Кроме того, мы погуляли по Чебоксарам, посмотрели достопримечательности и, конечно, не могли не побывать в Музее чувашской вышивки, где сейчас демонстрируется Вышитая карта России, — мы нашли на ней родную Вологодскую область».

Поделились зажигательным видео

Недавно в редакцию «СЧ» обратились представители правительства Калужской области и попросили поделиться с ними видео, снятым нашим корреспондентом во время встречи участников Фольклориады с Главой Чувашии.

На ролике артисты из ансамбля «Околица» из Обнинска сыграли на народных музыкальных инструментах с Олегом Николаевым и руководителем Минкультуры республики Светланой Каликовой. Мы, конечно, поделились — не жалко, а калужане разместили смонтированный ролик «Наши в Чувашии» со ссылкой на «СЧ» на странице областного правительства ВКонтакте. «Смотрите, как зажигательно!» — оценили зрители видео, набравшее в сети более 30 тысяч просмотров.

Участники детского ансамбля «Круговина» из Великого Новгорода:

«Новые знакомства, красота города, масштабность мероприятий, многообразие традиций — все это вызывало невероятные эмоции! Мы счастливы, что побывали на этом празднике! Хотим выразить огромную благодарность организаторам, кураторам, волонтерам, коллективам, а также Главе Чувашии и всем, благодаря кому Фольклориада состоялась! До новых встреч!»

Участники фольклорного ансамбля «Таввял Иннк» Мурманской области:

«Увезли с детской Фольклориады счастье, радость, восторг и гордость за Россию, за ее талантливых трудолюбивых детей! Привезли домой новые идеи и адреса новых друзей… Огромное спасибо всем причастным к этому удивительному празднику! Спасибо певучей, яркой и гостеприимной республике Чувашии».