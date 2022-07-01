Родные стены не помогли ветеранам футбола одержать победу

Сразу после первенства России по легкой атлетике стадион «Олимпийский» стал ареной проведения еще и II этапа первенства МФС «Приволжья» по футболу среди ветеранов старше 60 лет, сообщили в Минспорта Чувашии.

В борьбе за титул и возможность представлять округ на третьем, финальном, этапе участвовали шесть коллективов из Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей, а также Марий Эл и Чувашии. Нашу республику представляла команда «Волга» под руководством Олега Ермакова.

По итогам группового турнира дружина хозяев и коллектив «Старт» (Заречный, Пензенская область) набрали одинаковое количество очков, но по разнице забитых и пропущенных мячей гости из Заречного оказались чуть впереди. Впрочем, этот факт не помешал нашей команде выйти в финал после выигрыша у победителя другой группы ульяновского «Динамо».

Наши футболисты жаждали в родных стенах добыть победу, но гости из Заречного выиграли матч со счетом 2:0. Третье место осталось за клубом «Динамо» (Ульяновск).

После окончания соревнований лучшие игроки турнира были отмечены индивидуальными наградами. Так, из нашей команды приз лучшему нападающему турнира достался Сергею Наталушко.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр спорта Чувашии: «Спортивное долголетие — одно из важных составляющих нашей работы, направленное на увеличение продолжительности жизни граждан, укрепление их здоровья через регулярные занятия спортом. Отрадно, что ветераны спорта вносят неоценимый вклад в дело популяризации активного образа жизни и пропаганды физической культуры и спорта, являющейся главной целью федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».