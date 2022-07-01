Речной порт удвоил количество «Валдаев» на маршруте «Чебоксары — Казань — Чебоксары»

Сразу два речных судна «Валдай-45Р» будут отправляться по утрам из столицы Чувашии в столицу Татарстана. Как сообщают в Минтрансе республики, вызвано это ажиотажным спросом на водный маршрут «Чебоксары — Казань — Чебоксары». Расписание поездок при этом не меняется: ежедневно в 8 часов из Чебоксарского речпорта до Казани поплывут одновременно два «Валдая». А в обратный путь оба речных судна будут отправляться в 16 часов вечера. Изменения, информируют в министерстве, вступили в силу с 11 июля. Остальные маршруты (кроме воскресных рейсов «Чебоксары — Свияжск — Чебоксары» и рейсов до Юрино, на которые на эту неделю уже проданы билеты) временно отменяются. Решение об их возобновлении будет принято на основании фактического пассажиропотока в июле.