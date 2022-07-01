В Цивильске после двухлетнего перерыва отгремела Тихвинская ярмарка

Где ярмарка, там и веселье

Тихвинская ярмарка имеет богатую историю. Ежегодно в Цивильске на Ярмарочной площади возле Тихвинского Богородицкого женского монастыря собирается народ со всего Поволжья, чтобы торговать, покупать и отдыхать. В этом году, после двухлетнего перерыва, связанного с эпидемиологической обстановкой, ярмарка «гуляла» с 7 по 10 июля.

Каждый год на ярмарку в Цивильск приезжают более 400 торговцев, мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества из 20 городов России. Например, в этом году здесь были представлены товары из Нижегородской, Пензенской, Кировской, Самарской, Ивановской, Оренбургской, Ульяновской, Ростовской областей. А также из республик Удмуртия, Мордовия, Марий Эл и Татарстан.

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, ярмарка наших дней — продолжение большой торговой ярмарки, которая имеет многовековую историю. «Тихвинская ярмарка интересна не только нам, но и гостям из других регионов. Это говорит о том, что мы продолжаем чтить традиции наших предков, бережно сохраняем культурное богатство, которое завещало нам старшее поколение», — подчеркнул руководитель региона.

Надо сказать, что сегодня на ярмарке не только торгуют и приобретают товары, здесь еще проводятся различные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Это фестивали и конкурсы, выступления песенных коллективов и артистов чувашской эстрады, соревнования по боксу, пляжному волейболу и другим видам спорта.

Глава администрации Цивильского района Сергей Беккер по большому счету выразил чувства цивилян и гостей ярмарки, когда сказал, что сердце переполняется самыми добрыми, самыми положительными эмоциями от долгожданного праздника. При этом отметил потрясающую атмосферу, энергию любви, добра, дружбы.

В дни Тихвинской ярмарки традиционно прошел районный праздник Акатуй, на котором Глава республики Олег Николаев поздравил аграриев Цивильского района с успешно прошедшим весенним севом.