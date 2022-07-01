Двенадцать вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР получили российское гражданство

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщают в пресс-службе Минтруда Чувашии. На днях шестерым из них российские паспорта вручила министр труда Алена Елизарова.

В числе тех, кто получил новые документы, оказалась и семья Пресняковых, которая в свое время по личным обстоятельствам уехала жить из России на Украину.

«Мы вернулись на Родину. Чувашская земля приняла нас радушно, ведь здесь живут люди с добрым сердцем, которые разделяют чужое горе. Это и помогло нам собраться с силами и начать новую жизнь», — поделилась эмоциями с журналистами Ирина Преснякова.

Несмотря на пенсионный возраст, супруги планируют найти работу и при необходимости пройти переобучение.

Кстати, на сегодняшний день 245 граждан Украины подали документы на российское гражданство. В ближайшее время заявки рассмотрят в миграционной службе по Чувашии.

Опубликовано: 7 июля 2022 г.


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