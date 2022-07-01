Многодетная семья Кокуриных отметила серебряную свадьбу и получила новую квартиру

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ключи от трехкомнатной квартиры получила на этой неделе многодетная семья чебоксарцев Кокуриных. Вручил их новоселам глава администрации Калининского района Яков Михайлов.
Отметим, свое жилье у Кокуриных имелось, но для двух взрослых и шестерых детей квартирка была тесновата. Поэтому семья состояла в списке на получение жилого помещения по договору социального найма под № 1. Новые апартаменты и папе с мамой, и детям очень понравились — в квартире площадью 77 кв. метров, расположенной по улице Новогородской, есть все необходимое для комфортного проживания большой и дружной семьи. Как сообщают в администрации Калининского района, это важное в жизни событие для Кокуриных совпало со знаковой датой — в этом году супруги Ирина и Александр отметили 25-летие совместной жизни.

Опубликовано: 8 июля 2022 г.


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