Многодетная семья Кокуриных отметила серебряную свадьбу и получила новую квартиру

Ключи от трехкомнатной квартиры получила на этой неделе многодетная семья чебоксарцев Кокуриных. Вручил их новоселам глава администрации Калининского района Яков Михайлов.

Отметим, свое жилье у Кокуриных имелось, но для двух взрослых и шестерых детей квартирка была тесновата. Поэтому семья состояла в списке на получение жилого помещения по договору социального найма под № 1. Новые апартаменты и папе с мамой, и детям очень понравились — в квартире площадью 77 кв. метров, расположенной по улице Новогородской, есть все необходимое для комфортного проживания большой и дружной семьи. Как сообщают в администрации Калининского района, это важное в жизни событие для Кокуриных совпало со знаковой датой — в этом году супруги Ирина и Александр отметили 25-летие совместной жизни.