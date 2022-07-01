В 2022 году на поддержку АПК Чувашии выделено 2,7 млрд рублей

В том числе 113 млн — для возмещения затрат на производство и реализацию молока. Предоставляется господдержка и в приобретении оборудования по глубокой переработке молока.

Получает поддержку и Волжское перерабатывающее предприятие Ибресинского района, где на днях побывал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Мощности предприятия позволяют перерабатывать несколько сотен тонн сырого молока в сутки. Завод использует сырье, закупленное у сельчан Чувашии и соседних регионов.

Недавно здесь реализован инвестиционный проект по строительству цеха по производству твердых сыров с установкой современной технологической линии.

На стадии завершения инвестпроект строительства очистных сооружений. В ближайшее время планируется закупить новую линию по производству плавленых колбасных сыров.