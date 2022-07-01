В 2022 году на поддержку АПК Чувашии выделено 2,7 млрд рублей

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В том числе 113 млн — для возмещения затрат на производство и реализацию молока. Предоставляется господдержка и в приобретении оборудования по глубокой переработке молока.
Получает поддержку и Волжское перерабатывающее предприятие Ибресинского района, где на днях побывал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Мощности предприятия позволяют перерабатывать несколько сотен тонн сырого молока в сутки. Завод использует сырье, закупленное у сельчан Чувашии и соседних регионов.
Недавно здесь реализован инвестиционный проект по строительству цеха по производству твердых сыров с установкой современной технологической линии.
На стадии завершения инвестпроект строительства очистных сооружений. В ближайшее время планируется закупить новую линию по производству плавленых колбасных сыров.

Опубликовано: 8 июля 2022 г.


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