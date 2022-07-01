В Чебоксарах отремонтировали Авторемонтный проезд

В столице Чувашии в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали автомобильную дорогу на Авторемонтном проезде. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, протяженность отреставрированного участка составляет пятьсот метров.

Поскольку для этой дороги характерен напряженный график движения, дорожники укладывали асфальт в ночное время. Также здесь по технологии холодной регенерации укрепили основание автодороги. С помощью специальных машин, ресайклеров, рабочие выполнили фрезерование существующей «дорожной одежды» с введением вяжущих, цемента, перемешивание и распределение смеси по поверхности дорожного полотна. Полученный таким путем слой «дорожной одежды» становится монолитным каркасом, поверх которого уже укладывается асфальтобетонная смесь.

Подрядчики также уложили асфальт на тротуарах по обеим сторонам магистрали. Осталось только установить дорожные знаки, нанести разметку и выполнить озеленение. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию 10 августа текущего года.