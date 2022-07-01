«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует жителям Чебоксар и Новочебоксарска погасить долги перед отъездом за город

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует своим клиентам проверить и погасить долги за энергоресурсы перед отъездом на дачу или за город. Это позволит избежать ареста личного транспорта, сельхозтехники, плавсредств и другого имущества.

Напомнить о необходимости оплаты счетов призвана информационная кампания «ЭнергосбыТ Плюс», которая пройдет в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске с начала июля до конца сентября.

«Компания в еженедельном режиме проводит на дорогах Марий Эл и Чувашии рейды с судебными приставами и ГИБДД. Проезжающие автомобили сканирует специальный аппаратно-программный комплекс – он за секунды определяет тех, кто не платит по счетам. Итог: остановка, арест, испорченный отдых. Избежать неприятностей может каждый должник. Достаточно погасить счета. Сделать это можно за пару минут на сайте компании или в мобильном приложении», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович.

Напомним, за долги могут быть арестованы дачи, хозяйственные постройки, транспорт, сельскохозяйственная техника. Также может быть наложен запрет на выезд за границу.

По состоянию на начало июля 2022 года задолженность жителей Марий Эл и Чувашии перед «Т Плюс» составляет свыше 466 млн рублей. Из них порядка 243 млн рублей приходится на долю клиентов в Чебоксарах, более 131 млн рублей – Новочебоксарска.