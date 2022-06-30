За повторное управление авто в нетрезвом виде — штраф 200 тысяч

К крупному штрафу приговорен 44-летний житель Чебоксар, повторно управлявший автомобилем в состоянии опьянения.

Летом 2019 года за «пьяное» вождение он был лишен водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Однако должных выводов для себя не сделал и в декабре 2020 года вновь в нетрезвом виде сел за руль автомобиля и выехал в направлении Мариинско-Посадского района. По ходатайству правонарушителя дело рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства, то есть без исследования доказательств по делу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года.