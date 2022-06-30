В Красноармейском районе в УК не платили зарплату

Прокуратура Красноармейского района проверила, как исполняется трудовое законодательство в ООО «Управляющая компания «Коммунальщик».

Выяснилось, что на начало июня прошлого года в УК имелась задолженность по оплате труда перед 22 работниками за май в общей сумме, превышающей 200 тысяч рублей. Зарплата за апрель того же года была выплачена работникам организации с задержкой. Кроме того, в организации допущены факты несвоевременного расчета с уволенными работниками, не был утвержден график отпусков сотрудников на 2021 год, не проводился вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте с некоторыми принятыми работниками.

После вмешательства прокуратуры допущенные нарушения в УК устранены, задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме. А в отношении директора возбуждено аж три административных дела по трем статьям КоАП РФ, они направлены для рассмотрения в уполномоченный орган.