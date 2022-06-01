«Росгосстрах» в Республике Чувашия после урагана ожидает около 150 обращений от своих клиентов

Филиал «Росгосстраха» в Чувашии ожидает обращения от клиентов компании, дома и имущество которых пострадали после урагана, который пронесся над республикой 27 июня. Шквалистым ветром валило деревья, непогода разрушила десятки зданий, повредила линии электропередач — 12 районов частично остались без света, от удара молнии несколько домов загорелись. Среди пострадавших собственников жилья были и клиенты «Росгосстраха».

«Сейчас агенты компании активно обзванивают своих клиентов, консультируя их по порядку действий, необходимых для получения страховой выплаты, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Республике Чувашия Алексей Пирожков. — Мы ожидаем около 150 заявлений от наших клиентов. Наши звонки — это не только консультации, но еще и моральная поддержка: наши клиенты знают, что в трудную минуту «Росгосстрах» их в беде не оставит».

Директор филиала «Росгосстраха» в Чувашии сообщил, что компания лидирует в страховании имущественных рисков граждан, накоплен огромный опыт. И по сложившейся многолетней практике в подобных случаях — без напоминаний органов власти — в «Росгосстрахе» автоматически включается регламент по присвоению событию «массового убытка». Это означает, что урегулирование страхового события будет проходить по упрощенной схеме, без предоставления документов из компетентных органов — необходимую информацию «Росгосстрах» получит самостоятельно из открытых источников.

«Мы не хотим, чтобы наши клиенты тратили свое время на хождение по инстанциям и стараемся максимально оперативно выплатить им страховое возмещение, чтобы они могли быстрее приступить к ремонтным работам, — говорит Алексей Пирожков. — Лето в самом разгаре, и до наступления холодов людям надо успеть отремонтировать свои дома. И страховая выплата «Росгосстраха» окажется кстати».

Алексей Пирожков напомнил, что заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты «Росгосстраха» также могут, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.

«Росгосстрах» в Чувашии традиционно лидирует в одном из самых народных и массовых видов страхования. Компания с долей 58% (на 10% больше по сравнению с 2020 годом) и сборами более 323 млн рублей занимает на региональном рынке первую позицию в сегменте страхования жилья и имущества граждан.