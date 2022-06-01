Чебоксарские депутаты назначили дату выборов и обсудили вопросы благоустройства

На днях под председательством главы города Олега Кортунова прошло 20-е внеочередное заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов. В повестке было пять вопросов, также народные избранники подняли темы, касающиеся состояния Московской набережной и работы снегоплавильной станции.

Состояние Московской набережной уже не идеальное, отмечают чебоксарцы в обращениях к депутатам Горсобрания. В частности, некоторые скамейки выглядят потертыми, а то и вовсе могут сломаться. Как сообщили на заседании, данный вопрос будет решаться — специалисты горадминистрации провели на набережной ревизию, и в дальнейшем будет вестись работа над устранением недостатков.

«Не менее важный вопрос касается снегоплавильной станции», — поднял на заседании тему Олег Кортунов. Многих чебоксарцев интересует, как продвигается этот проект. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин сообщил, что в рамках чебоксарского экономического форума планируется подписать соглашение с госкорпорацией «Росатом» и с предприятием «Биологические очистные сооружения». Так что в планах — запустить этот проект.

Но главным в повестке дня был вопрос о необходимости проведения дополнительных выборов депутатов Чебоксарского городского Собрания. Новых народных избранников выберут по одномандатным избирательным округам № 4, 9, 17 — взамен депутатов, сложивших свои полномочия в связи с избранием в Госсовет Чувашии в сентябре прошлого года. Как сообщила заместитель главы города Наталья Евсюкова, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №?67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» необходимо объявить дополнительные выборы по данным избирательным округам. И решение по этому вопросу нужно принять не раньше, чем за 90 дней и позднее, чем за 80 дней до голосования. Депутатами единогласно было решено назначить дополнительные выборы по данным округам на 11 сентября текущего года.

Кроме того, депутаты рассмотрели и другие вопросы.