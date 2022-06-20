Финансовую грамотность начнут изучать со второго класса

«Обувь и стоматолог: стоит ли экономить?»

Разобраться в финансах и детям, и взрослым помогут школьные уроки, онлайн-игры и волонтеры

«Старшеклассник Александр — отличник. Мама Коли попросила его помочь ее сыну с математикой. Саша провел с Колей 20 занятий, 4 из них шли по воскресеньям. За труды отличнику платили за урок в будни по 400 рублей, а за воскресное занятие — на 1/10 часть больше. Сколько денег заработал Саша? И что он еще должен сделать, чтобы быть добропорядочным гражданином?..» — такие «жизненные» задачки уже сегодня предлагается решать на уроках математики в школе. А согласно обновленным ФГОС (федеральным государственным образовательным стандартам) с 1 сентября 2022 года финансовую грамотность начнут изучать ученики со второго класса.

Ошибиться может каждый

Готовы ли к этому образовательные учреждения Чувашии и как в республике в целом идет «воспитание» финансово подкованных граждан, обсуждалось на днях на заседании Координационного совета по повышению грамотности населения в денежных вопросах. О том, что у Чувашии есть свой опыт работы как со школьниками, так и с пожилыми, «СЧ» рассказывала в апреле этого года, когда в Чебоксарах проходил первый окружной форум, посвященный этой теме. Участники конгресса из разных регионов делились наработками, изучали лучшие практики и инициативы, как научить людей грамотно управлять своими средствами. По его итогам составлена резолюция, которая поможет еще эффективнее организовать эту работу, в том числе и в нашем регионе.

«Зачем нам все это?» — возможно, спросит читатель, не желая углубляться в слишком мудреные финансовые вопросы. Ну а как иначе? Это наша жизнь, ведь мы совершаем покупки, пользуемся картами, платежными системами, получаем зарплату, берем кредиты, платим налоги, планируем поднакопить на отпуск, обеспечить себе достойную старость. И при этом на каждом шагу в наш «кошелек» мечтают заглянуть мошенники. Ежедневные сводки МВД то и дело пестрят историями обманутых жертв финансовых махинаций. Вот и на днях более 1 миллиона рублей перечислил мошенникам 35-летний чебоксарец, поверив телефонному звонку якобы «сотрудника службы безопасности банка». И ведь не пенсионер, а трудоспособный мужчина в расцвете лет…

О сложном простыми словами

Словом, ни дня без финансовой грамотности! С этой ключевой фразы и начал заседание первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Основной его посыл состоял в том, что к этой теме нельзя подходить дежурно, по-чиновьичьи сухо, иначе люди этого просто не поймут. Нужны доступные формы, креативные способы привлечения людей.

На современных трендах сфокусировался и руководитель республиканского центра финансовой грамотности Дмитрий Щепелев. Он напомнил, что тема широко обсуждалась и на прошедшем Петербургском экономическом форуме. Во время дискуссии «Культурный код финансовой грамотности: кто и как формирует принципы финансового ЗОЖ?» эксперты подчеркивали, что сейчас уже нужно говорить не просто о грамотности, а о культуре обращения с деньгами. В Чувашии, по большому счету, работа начата, есть опыт, но этого пока недостаточно, считает эксперт. Внимание стоит обратить на некоммерческие организации, трудовые коллективы предприятий, предпринимателей, фрилансеров…

Кто будет учить?

Помочь в общем деле могут и студенты-волонтеры, координировать которых будет республиканский центр финансовой грамотности. Вопросом обучения и сертификации добровольцев займется Ассоциация развития финансовой грамотности. Участвовать в таком движении будет полезно и самим учащимся вузов и ссузов, как с точки зрения профориентации, так и для личного опыта, поделился мнением министр финансов. Причем заранее стоит предусмотреть, как можно поощрить активистов. Например, в рамках конкурса знатоков финансовых дел учредить для них специальную номинацию.

Также, по предложению Михаила Ноздрякова, совместно с педуниверситетом имени И.Я. Яковлева рассматривается вопрос по созданию в Чувашии регионального методического центра по финграмотности, который мог бы стать хорошей базой как для нашей республики, так и для соседних регионов.

Сейчас педагогам помогает совершенствоваться в этой сфере Чувашский республиканский институт образования. Минобразования планирует наладить более тесные контакты с представителями банков. И это необходимо сделать как можно скорее, ибо, по оценкам некоторых участников заседания, на этапе внедрения обновленных ФГОС в школах может возникнуть дефицит квалифицированных кадров и отработанных программ по основам финграмотности.

Помогать в решении вопросов будет и совет экспертов из самых разных сфер деятельности. В их числе не только представители банковской сферы, но и преподаватели вузов, руководители некоммерческих организаций, библиотек и СМИ.

Михаил Ноздряков, первый вице-премьер — министр финансов Чувашии: «Проект по финансовой грамотности вышел на новый качественный уровень.

В связи с этим актуальна необходимость вовлечения в эту работу большего круга лиц. Это зафиксировано и в резолюции по итогам Окружного форума, состоявшегося в апреле этого года в Чебоксарах. Поэтому мы приняли решение о создании Экспертного совета. Тем более, что сегодня уже назрел ряд вопросов, к решению которых хотелось бы подключить его участников».

От математических задач до чемпионатов

Вводить образовательные программы по финансовой грамотности намерены чуть ли не с пеленок. Оказывается, и дошкольникам можно популярно объяснить, что такое деньги, как они могут «спрятаться» в пластиковую карту, для чего маме и папе нужно работать и так далее. Младших школьников, которые уже ходят в магазин за хлебом и расплачиваются «электронным кошельком» в школьном буфете, можно просвещать с помощью задач или интерактивных игр. Кстати, задачка, приведенная выше, рассчитана на учеников 4-го класса. Проверьте себя: старшеклассник заработал 8160 рублей, и, конечно, чтобы оставаться добропорядочным гражданином, он должен заплатить подоходный налог в бюджет государства.

Детей повзрослее и старшеклассников заинтересуют олимпиады и деловые игры, профильные смены в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер». Отдельная секция будет введена и на межрегиональной конференции научного творчества «Юность большой Волги». Для учащихся ссузов и вузов разработаны кейсы по киберграмотности.

КСТАТИ По данным Минобразования Чувашии, всеми необходимыми материалами, учебниками, пособиями по финансовой грамотности обеспечены пока 35 школ республики. В настоящий момент собираются заявки и от других образовательных учреждений. Ведомство планирует выйти с инициативой о выделении дополнительных средств на эти цели при следующем уточнении республиканского бюджета.

Очень важно охватить этими мероприятиями детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, напомнил Михаил Ноздряков. Когда такие дети достигают совершеннолетия, они сталкиваются с тем, что совершенно не умеют распоряжаться деньгами, и, к сожалению, находятся те, кто этим пользуется.

Не застрахованы от ошибок в делах управления доходами и накоплениями и взрослые граждане. В группе риска — пенсионеры. Сегодня для них в центрах соцобслуживания населения проводятся занятия, встречи с представителями Пенсионного фонда, налоговиками, участковыми полицейскими. А самых способных «учеников» готовят к Всероссийскому чемпионату по финансовой грамотности среди пенсионеров.

Но есть проблема в том, как доносить информацию в деревнях и селах, где на такие темы проще разговаривать на чувашском языке, особенно с пожилыми людьми так, чтобы им было понятнее. Члены Координационного совета предложили сформировать пул специалистов, способных грамотно и доступно для обывателей переводить материалы на родной язык. К решению вопроса готовы подключиться региональные министерства культуры и образования.

Учиться можно, не выходя из дома

Помогает людям свободнее ориентироваться в мире финансов и Банк России, который проводит большую работу по финансовому просвещению граждан. Участвует и в разработке образовательных программ для школ и вузов, в том числе организует бесплатные онлайн-семинары, стать участником которых может каждый.

Так, школьникам предлагаются онлайн-курсы, которые проходят два раза в год — весной и осенью. По мнению и.о. управляющего Отделением — Национальным банком по Чувашии Волго-Вятского ГУ Банка России Юрия Голубых, онлайн-уроки могут стать хорошим подспорьем для педагогов школ, которые с 1 сентября должны будут внедрять обучающие программы по финграмотности.

Сейчас лето, детские каникулы, есть возможность подключить детские пришкольные или загородные лагеря, где можно для ребят устраивать деловые игры, предложил Юрий Николаевич. Например, есть увлекательный проект для отдыхающих детей — «ДОЛ-игра», рассчитанная для ребят разного возраста от 6 до 17 лет, причем чем дети старше — тем сложнее уровень.

Дети, которые схватывают все на лету, могут стать «проводниками» для своих родителей, бабушек и дедушек в финансовую культуру, заметил Михаил Ноздряков. Впрочем, у того же Банка России есть онлайн-проект и для людей старшего поколения «Пенсион ФГ», который внедрен в центрах соцобслуживания и библиотеках. А если у пенсионера компьютер и интернет есть дома, он вполне может подключиться к курсу сам и узнать, например, как защитить себя и свою семью от финансового мошенничества.

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Щепелев, руководитель республиканского центра финансовой грамотности:

«Сложные финансовые вопросы можно объяснять на примере простых и понятных тем. Вот сейчас мы готовим трех спикеров на, казалось бы, банально-бытовые, но интересные обывателям темы. Например, «Как круто и недорого экипироваться в турпоход, на рыбалку и пикник?» или «Обувь и стоматолог: стоит ли экономить?» или «Экономика здорового образа жизни». Людям это интересно! Такие подходы обсуждаются сейчас на федеральном уровне. К примеру, Минфин, вроде и самая консервативная структура, но, тем не менее, ведет популярные онлайн-трансляции, в том числе совместно с порталом «Объясняем. РФ», с элементами юмора, ток-шоу и полезными и модными финансовыми лайфхаками, где сэкономить, как получить дополнительный доход или минимизировать риски».

Алексей Лукшин, заместитель руководителя Минобразования Чувашии:

«Требования по формированию финансовой грамотности предусмотрены во всей образовательной программе. Так, на математике ученики будут решать задачи из области управления личными семейными финансами, на проценты, стоимость товаров и услуг, расчет налогов и тому подобное. На информатике научат, как владеть цифровыми сервисами на Госуслугах, защищать персональные сведения от несанкционированного доступа. Однако мы понимаем, что сегодня необходимо изучать финансовую грамотность и как отдельный предмет. Поэтому мы направили в общеобразовательные учреждения рекомендации с 1 сентября ввести такой курс со второго класса за счет внеурочной деятельности, а в старших классах — в рамках элективных занятий».