Лучше предупредить заболевание, чем потом лечить ребенка

«Соломка» летом в цене

Поговорка «знать бы, где упасть, чтобы соломки подстелить» очень точно отражает большинство жизненных ситуаций, когда невозможно предугадать возникновение проблем. Но бывает, что мы усугубляем их, если неправильно на них реагируем. Педиатры говорят: стоит ребенку прихворнуть зимой или осенью, родители незамедлительно бегут к врачу или вызывают его на дом. Летом же их настороженность снижается, они ждут, что детское недомогание как-нибудь само рассосется. Иногда это заканчивается осложнениями, которых могло и не быть. Поэтому стоит напомнить, в каких случаях не нужно тянуть с визитом к педиатру или с вызовом его на дом. Беседуем с заместителем главного врача Городской детской клинической больницы по поликлинической работе Еленой Черновой.

Главное внимание летом уделяем животу. Тошнота, рвота, понос даже без температуры — повод вызвать врача, говорит Елена Геннадьевна. Возбудители различных кишечных заболеваний прекрасно переносят заморозку, но в жару они ведут себя намного активнее, чем зимой. Их просто больше в окружающей среде. В холодное время года творог или кусок отварной курицы, постоявший в течение пары часов на столе, может и не причинить вреда, а летом — вызвать тяжелейшую токсикоинфекцию. Поэтому все, что быстро портится: мясное, молочное, рыбное — храним в холодильнике, тщательно следя за сроком годности.

В сезон хочется «напитать» своих детей витаминами: в меню больше салатов, десертов из ягод. Конечно же, фрукты и овощи не просто моем, но и обдаем кипятком, особенно купленные в магазине или на рынке. При этом не забываем, что слишком много сырой клетчатки, не важно, это стакан вишни или пара помидорин с огурцом, могут стать причиной обострения гастрита. Поэтому соблюдаем меру, часть овощей ставим на стол в тушеном, вареном или запеченном виде.

При появлении сыпи на теле после клубники-малины звоним в поликлинику, если ребенок начинает задыхаться — то уже в «скорую». Аллергическая реакция — это опасно для жизни. Летом очень много насекомых, часть из которых норовит выпить нашей крови. Клещи — увы, могут попасть на тело даже в городском сквере, потому ребенка осматриваем полностью после каждой прогулки. Если не повезло, и увидели непрошенного гостя, впившегося в кожу, едем в травмпункт.

Комары реагируют на репелленты, поэтому не пренебрегаем ими, обрабатывая одежду малышей. Особой опасности их укусы не несут, если малыш не расчешет крохотную ранку. Но если увидели, что место укуса воспалилось или, еще хуже, нагноилось — немедленно к врачу. Укусы ос, пчел и даже мелкой мошкары могут вызвать аллергическую реакцию, тут нужно очень быстро реагировать — вызывать скорую помощь. Пока ждем медиков, положить на место укуса холод.

Ровный загар — это здорово, если соблюдены все правила принятия солнечных ванн. Но это у взрослых. Детям до трех лет загорать врачи категорически не рекомендуют. Лучше всего солнечные ванны принимать в тени: действие отраженного света благотворно скажется на организме.

Однако если кожа ребенка покраснела, ни в коем случае не мажем жиром или маслом, а прикладываем смоченное прохладной водой полотенце. Если малыш жалуется на боль, кожа покрылась волдырями, поднялась температура — вызываем «скорую». Врачи ожогового отделения Республиканской клинической больницы имеют опыт лечения «сгоревших» на солнце малышей.

Выходя из дома в жаркую погоду, не забывайте брать с собой воду. И как можно чаще давайте попить ребенку. Голову и свою, и детскую надо защищать от прямых солнечных лучей панамой, бейсболкой или косынкой. Перегреться и получить тепловой или даже солнечный удар можно и в тени, если на улице очень жарко. Запоминаем симптомы: вялость, тошнота, рвота, одышка, частый пульс. Позже может подняться температура. Состояние опасное, лучше побывать у врача, а если возникло предобморочное состояние — вызываем «скорую».

И, конечно, простуда. Куда без нее? Особенно подвержены этому часто болеющие дети, в носоглотках которых «засела» инфекция. На улице жарко, а дома работает кондиционер, перепад температуры может вызвать у них ОРЗ. Разгоряченный ребенок выпил молоко или сок из холодильника — в результате ангина, посидел на сквозняке в машине или общественном транспорте — получил бронхит. Насморк, кашель, повышение температуры — обращаемся к доктору…

Чем лучше родители знают, где их детей могут поджидать неприятности, тем реже они случаются. Потому что предупрежден — значит, вооружен.