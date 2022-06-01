Несовершеннолетних надо защищать и не дать им скатиться под гору

Не прекращаются криминальные истории, где главные действующие лица — подростки. И все сводится к добыче ценных вещей, денег.

Грабеж, кража, наркотики…

В Чебоксарах двое молодых людей (одному 17 лет, другому — 18) признаны виновными в разбое. В ноябре прошлого года в подъезде жилого дома они напали на 15-летних подростков, избили, у одного из них похитили беспроводные наушники, еще потребовали перевести им на банковскую карту 1000 рублей. Что подростки и сделали. А потом посвятили в подробности происшествия своих родителей, которые тут же обратились в полицию. И вот итог — 17-летний юноша по приговору суда должен провести два года в воспитательной колонии, а его товарищ — полтора года в колонии общего режима. В СУ СКР по Чувашии отметили, что один из подростков ранее уже привлекался к уголовной ответственности и был осужден за грабеж в августе прошлого года.

А 16-летнему чебоксарцу предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотика. В нынешнем феврале он получил сведения о местонахождении тайника-закладки, откуда для сбыта забрал наркотическое средство общей массой более 16,7 грамма (крупный размер), расфасованное в 40 полимерных пакетиков. Однако довести до конца свой преступный умысел злоумышленник не смог — наркотик обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов. И вскоре решивший заработать на сбыте зелья подросток выслушает приговор.

За кражу будут судить 17-летнего подростка из Новочебоксарска, который в деревне Ольдеево забрался в чужой дом и украл там различное имущество на сумму около 4 тысяч рублей. Следствие по уголовному делу уже завершено.

Впрочем, за четыре месяца этого года по республике сохранилась тенденция к снижению зарегистрированной подростковой преступности по сравнению с прошлогодним периодом — с 83 до 65 фактов (минус 21,7 процента). На 8,2 процента меньше зарегистрировано преступных посягательств в отношении детей — 380. С подачи прокуратуры республики в этом году внесены изменения в государственную подпрограмму по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Они касаются дополнительных мероприятий, направленных на раннее выявление семейного неблагополучия, содействие трудовой занятости родителей, преодоление ими алко- и наркозависимости, профилактику деструктивных явлений среди подростков, увеличение в образовательных организациях штатной численности педагогов-психологов. Сейчас по предложению прокуратуры рассматривается вопрос о принятии регионального нормативного правового акта, предусматривающего административную ответственность за неисполнение постановлений правительственной и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Почему сиротам не давали квартиры?

Защита прав детей и подростков зависит от действенной работы (а не бумажной, как это часто бывает) многих государственных учреждений. К примеру, есть у детей право на получение образования и создание безопасных условий обучения. Так вот, в результате прокурорского вмешательства установлено и пресечено 1268 нарушений, в том числе при организации образовательного процесса, горячего питания, в строительстве, капитальном ремонте детских садов и школ.

Пока еще остра проблема, связанная с обеспечением благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И нередко только вмешательство прокуроров помогает решить ее. Недавно в Яльчикском районе получили квартиры трое сирот — после того, как обратились в прокуратуру. В несовершеннолетнем возрасте они остались без родительского попечения и находились на воспитании опекунов. Когда им исполнилось 18 лет, были поставлены на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Однако длительное время жилье сиротам не предоставляли, хотя другого в пользовании или собственности у них не было. Пришлось местной прокуратуре обратиться в суд. И сейчас молодые люди с квартирами.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ За 4 месяца 2022 года прокурорами в Чувашии пресечено около 4,5 тысячи нарушений прав детей, 1116 виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, в суд направлено 368 исковых заявлений, большинство из которых рассмотрены и удовлетворены, по материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел.

На первое мая нынешнего года в жилье на территории республики реально нуждаются 1450 сирот. Об имеющихся проблемах в сфере обеспечения их жильем проинформированы органы власти. В результате принятых прокуратурой мер объем бюджетных ассигнований на этот год увеличен на 163,9 млн рублей и составил всего 488,4 млн рублей. Также разработан нормативный акт, позволяющий устанавливать начальные максимальные цены контрактов, сопоставимые с рыночными. Ранее по инициативе прокуратуры приняты региональные законы, предусматривающие выдачу лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилищных сертификатов, строительство жилья с использованием счетов эскроу. В этом году за счет выделенных средств планируется обеспечить жильем 301 сироту. Сейчас приобретено 93 квартиры, из них с использованием жилищных сертификатов 24.

В рамках надзорных мероприятий прокурорами пресечены и другие факты нарушения жилищных прав детей-сирот. К примеру, когда несвоевременно проводятся конкурсные процедуры на приобретение жилья для них. Когда органы местного самоуправления не погашают долги по взносам за капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных по договорам найма специализированного жилищного фонда сиротам…

Кощунственное явление — когда родители не платят алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. По итогам четырех месяцев года с должников взыскано более 82 млн рублей (за аналогичный прошлогодний период — 55 млн рублей) алиментных платежей, к административной ответственности привлечено 517 нерадивых родителей, к уголовной — 272 должника. А всего в алиментной сфере выявлено 509 нарушений законов.