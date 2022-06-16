Никто не уйдет от ответственности: преступления украинских неонацистов публикуются на сайте «Трибунал»

В начале марта Общественная палата РФ инициировала создание Международного общественного трибунала. В него входят правозащитники, журналисты из разных стран мира. Цель – собрать свидетельства военных преступлений, предать их огласке и передать эти доказательства в правоохранительные органы.

На днях в рамках этой инициативы начал работу сайт общественной инициативы «Трибунал», где публикуются материалы о преступлениях украинских неонацистов против мирного населения. В разделе «Военное руководство» рассказывается о военных преступлениях неонацистского командования на основе закрытых данных. Специальный интернет-ресурс создан для того, чтобы запечатлеть и сохранить в истории преступления украинских националистах, которые совершались с 2014 года.

«Данные материалы послужат доказательствами вины преступников, когда будет проходить суд над ними, и основанием для вынесения приговора. На войне многие преступления совершаются потому, что зачастую остаются безнаказанными. И наша цель – это изменить». «Наверное, мало кому из этих преступников хотелось бы, чтобы его дети и внуки знали о том, что их предки совершали страшные преступления», – отмечает журналист и общественник Марина Ахмедова, комментируя сообщения о запуске интернет-ресурса «Трибунал».

В проекте собраны материалы причастных к преступлениям представителей Вооруженных сил Украины, политиков, публичных персон и участников националистических батальонов, а также свидетельства о военных преступлениях на юго-востоке Украины, в Донецкой и Луганской народных республиках, данные о жертвах военных преступлений.

Запуск сайта особенно актуален в связи с тем, что украинская сторона уже давно распространяет фейки по поводу преступлений Российской армии. На сайте «Трибунал» собрана достоверная информация, и все желающие могут с ней ознакомиться https://tribunal.ru/.