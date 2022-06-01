Сильнейший батыр унес с собой барашка

В Батыревском районе отгремел Акатуй-Сабантуй.

Раздольным, хлебосольным и веселым Акатуем-Сабантуем в Батыревском районе отметили завершение весенне-полевых работ. В этих краях «свадьбу земли и плуга» (так звучит название праздника в переводе с чувашского и татарского языков) традиционно и чуваши, и татары отмечают дружно и в одно время. А в этом году батыревцы отгуляли районный Акатуй-Сабантуй в юбилейный, 70-й, раз. Его приурочили сразу к нескольким событиям: 95-летию образования района, Году выдающихся земляков в Чувашии и Году культурного наследия народов России.

Праздник провели на живописной поляне «Солнечная», где собрались тысячи людей. Гостями Батыревской земли стали депутат Госдумы России Анатолий Аксаков, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, руководитель Администрации Главы республики Вячеслав Борисов, министры и депутаты. Был среди приглашенных и известный российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака» и российской сборной Дмитрий Комбаров. Со сцены чествовали передовиков производства, зрителей радовали искусными номерами артисты художественной самодеятельности. Особую торжественность празднику придало выступление Государственного камерного хора Республики Татарстан — с соседней республикой Батыревский район не только граничит территориально, но и имеет много общих обычаев и традиций.

Все, чем живет этот гостеприимный уголок Чувашии, хозяева красочно представили в этническом комплексе сельских поселений. Здесь можно было познакомиться с народными ремеслами и традициями, узнать о людях, прославивших Батыревский край, отведать многонациональную кухню или от души поплясать. Невозможно представить Акатуй-Сабантуй и без зрелищных спортивных состязаний: большой легкоатлетической эстафеты, вольной борьбы, борьбы «Корэш», тяжелой атлетики, армспорта, фигурного вождения автомобиля, турнира по шахматам и шашкам и, конечно, изюминки праздника — бегов рысистых лошадей. Сильнейших батыров по традиции наградили молодым барашком.

Сотни участников собрали народные игры. Так, можно было покидать лапти на расстояние, попрыгать в мешках или сбить соперника с бревна подушкой. Сохраняя традиции предков, нашлось на Акатуе-Сабантуе место и новому. В этом году, например, батыревцы впервые провели собственный конкурс красоты.

А завершился большой праздник концертом XVI фестиваля-марафона «Песни России» под художественным руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.