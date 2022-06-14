Выходные были омрачены трагедиями на дороге

Почему каждый год наступления Троицы с тревогой ожидают инспекторы ГИБДД? Причина проста — люди устремляются из городов в деревни, количество автомобилей на дорогах вырастает в разы. Автоматически растет и вероятность возникновения аварийных ситуаций.

И, к сожалению, за эти дни такая вероятность все-таки «выстрелила». Трагедия произошла 11 июня в Батыревском районе. В столкновении погибли два человека. На автодороге А-151 «Цивильск — Ульяновск» возле деревни Долгий Остров водитель «Опель Астры» выехал на полосу встречного движения. Неожиданно произошло касательное соприкосновение с грузовиком DAF, смена траектории, и автомобиль залетел под встречную «Сканию». В результате ДТП водитель «Опеля» и его пассажирка погибли на месте происшествия.

На следующий день на дороге вновь погиб человек. 12 июня на автодороге «Вятка» в Чебоксарском районе (рядом с деревней Мошкасы) водитель автомобиля «Лада Калина» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген». Произошло столкновение, после чего «Лада» опрокинулась. В результате аварии ее водитель скончался, а четыре пассажира «Лады» получили травмы.

Если бы погибшие в этих авариях люди так не спешили — скорее всего остались бы живы. В госавтоинспекции ежедневно напоминают о том, что не стоит без острой необходимости выходить на крайне опасные обгоны. Раз и навсегда стоит запретить себе выезд на полосу встречного движения там, где это запрещено знаками и разметкой. И железно соблюдать старый водительский принцип: «Не вижу — не еду!» Очень жалко погибших, горе еще долго будет жить в домах их близких…

Могло бы и не быть трагедии в Чебоксарах, где при разгрузке «Газели» погиб ее водитель. Все произошло на улице Композиторов Воробьевых. Когда автомобиль неожиданно покатился под уклон, водитель находился в кузове. Видимо, попытавшись остановить грузовичок, он оказался под колесами. Вероятно, в этом случае не были соблюдены меры безопасности при разгрузочных работах.

Отдельно отмечают в ГИБДД важность снижения скорости при проезде лесов и мест, где на автодороги выходят дикие животные. Вечером 12 июня подростки, катаясь на мотоцикле, столкнулись с кабаном на территории Шумерлинского района. Мотоциклист наехал на выбежавшее из лесного массива животное, после чего мотоцикл опрокинулся. Тяжелые травмы получила 14-летняя пассажирка мотоцикла. По факту аварии проводится проверка, к которой подключились и сотрудники полиции по делам несовершеннолетних.

А в Алатырском районе около трех часов утра 13 июня на автодороге «Чебоксары — Сурское» 21-летний житель Москвы, управляя автомашиной «Хендай-Солярис», совершил наезд на лося, неожиданно выбежавшего с обочины на проезжую часть.

В результате ДТП водитель и 18-летняя пассажирка иномарки с ушибами были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой. Им повезло — столкновение с таким крупным животным, как лось, нередко заканчивалось гибелью человека.

И традиционный бич Чувашии — пьяные водители. В республике их ловят очень много. Само население, насмотревшись на «пьяные» трагедии, категорически против пьянства за рулем. Звонки очевидцев нетрезвого вождения в полиции регистрируют чуть ли не каждый час. Но меньше этого зла на дорогах не становится, и что самое печальное — от действий «алководителей» страдают невинные люди. Так, в пригороде Чебоксар на Западном подъезде (Ядринское шоссе) в легковой автомобиль, пропускающий пешеходов на переходе, врезался пьяный водитель «Газели». Пострадал и сам виновник, и водитель легковой машины тоже…