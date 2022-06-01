Закон о границе между Чувашией и Татарстаном одобрен правительством

Правительство республики одобрило законопроект «Об утверждении заключения Соглашения об установлении местоположения границы между субъектами Российской Федерации — Чувашской Республикой и Республикой Татарстан». Такой документ необходим для последующего внесения сведений о границе в Единый государственный реестр недвижимости.

Это соглашение было утверждено в декабре 2020 года на заседании специальной рабочей группы. Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, территориальных притязаний и претензий у соседних регионов нет, и стороны уже проговорили описание и установление смежной границы.

После заключения соглашения землеустроительная документация была направлена на экспертизу в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

Как итог этого — разработка соответствующего законопроекта для принятия парламентом Чувашии.

Чувашия граничит с пятью регионами. С Татарстаном у нас самая большая протяженность границы — 552 км. Далее следуют Марий Эл — 253 км, Нижегородская область — 222 км, Ульяновская — 111 км, Мордовия — 91 км. Границы с Нижегородской, Ульяновской областями и Республикой Мордовия уже поставлены на учет.

В настоящее время ведется работа по согласованию границы с Республикой Марий Эл.