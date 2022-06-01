ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО,

заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа

«Выполняя поручение Президента Владимира Путина, мы создаем условия для сохранения соревновательной активности наших спортсменов. Сейчас в стране действует почти 52 тыс. объектов, где регулярно тренируются атлеты. Новая лыжероллерная трасса в Чувашии позволит повысить уровень подготовки по таким дисциплинам, как биатлон и лыжные гонки. Считаю необходимым предусмотреть в федеральном бюджете на 2023–2024 год 970 млн рублей на создание лыжероллерной трассы. Соответствующие поручения будут даны профильным министерствам — Минспорту, Минфину и Минстрою».

(Из беседы с Главой Чувашии Олегом Николаевым)