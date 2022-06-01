Завершил работу XV Чебоксарский Международный кинофестиваль

Тяжелый хрусталь «Анне»

Вот и отгремели фанфары, гости разъехались, красная дорожка скатана в рулон и припрятана до следующего года, а нам осталось только вспоминать и оценивать итоги XV Чебоксарского международного кинофестиваля. Итак, на каких же фильмах остановило свое внимание компетентное жюри?

В конкурсе регионального и этнического кино оказался целый ряд работ, которые киноведы пусть и не наградили хрустальными «Анне» (в этом году призы фестиваля выглядят очень внушительно и весят немало — обладатели Гран-при с трудом удерживали их в руках), но не отметить не могли. Специальный диплом жюри получил «Онаен» Андрея Огородникова — кино, посвященное такому уникальному явлению, как марийская традиционная религия, которая сохраняется и сегодня. Авторы смогли снять священные обряды и ритуалы и рассказывают о тесной связи с природой и особом видении мира «последних язычников Европы» очень тонко и с большой любовью.

Второй диплом получила трагикомедия «Мое черное сердце» Гаруша Казаряна (Армения), а специального упоминания жюри за продюсирование удостоился короткометражный фильм «Ты здесь». Елена Бутенко-Райкина, для которой это был первый опыт в качестве продюсера и работы над кино, рассказывала на встрече с артистами, с каким волнением несла ученикам «не модную» историю своей 80-летней приятельницы. Сюжет из 1957 года о случайной встрече юной художницы и молодого геолога, которая осталась в их памяти на всю жизнь, приглянулся режиссеру и оператору, а в результате родился фильм, вошедший в конкурсные программы 27 фестивалей и получивший 13 наград.

Лучшую мужскую и женскую роль жюри выделять не стало и наградило сразу целый актерский ансамбль фильма «Sugar crush», который увозит в Иран режиссер Аида Тебинян. Приз за лучший сценарий получил «Солаан» — основанная на реальных событиях история слепого тувинского мальчика, который стал большим композитором. «Анне» за лучшую операторскую работу присудили Рафаэлю Сарваеву. Создатели фильма шутят, что сделали из короткометражки полный метр, чтобы сохранить все прекрасные кадры оператора. Так это или нет, не знаем, в любом случае философская притча о двух братьях с кардинально разными взглядами на жизнь, снятая с большим вниманием к деталям в уфимской квартире и в окрестностях горы Торатау, получилась очень атмосферной и, несомненно, эту награду заслуживает.

Ну а лучшим режиссером был назван наш Марат Никитин с фильмом «Соучастник». Члены жюри отметили, с какой душой, смелостью и тактом он поднимает сложную тему молодежной преступности, хрупкости юного существа, которое часто встает на неверный путь помимо собственной воли. Те, кто не успел посмотреть эту работу в рамках фестиваля, могут не огорчаться, она доступна и в сети интернет.

Ну и настал черед лучших фильмов. За документалистику этот приз получила Лия Бельтрами из Италии — картина «Всплеск песни» посвящена непростому положению женщины в современной Индии. Оптимистичное и жизнеутверждающее звучание этой трудной истории придало фильму неоднозначность и глубину и сильно повлияло на решение жюри. Гран-при же достался невероятно горькому и прекрасному фильму «Последний» (режиссер Фариз Ахметов, Азербайджан). На глазах у зрителей проживает свои последние часы последний житель острова Кюрдили Виталий Пронин. В 1981 году с поднятием уровня воды в Каспийском море когда-то кипящий жизнью остров стал непригодным для проживания. Большая часть населения переехала. Без газа, без электричества, почти без людей остров стал одиноким, животные одичали, дома разрушились. Но это его земля, его дом, тут могилы его родных — и тут он останется. До конца.

Мнения жюри и зрителей, как водится, разделились — выбор последних пал на якутскую семейную драму «Джулур: мас-реслинг». И неудивительно, ведь здесь есть все, что нужно для успеха: спорт и азарт, забота, любовь и семейное тепло, типичные российские обстоятельства и неповторимый местный колорит (многие впервые открыли для себя это национальное единоборство) — ну и, конечно, счастливый конец, которого с такой надеждой ждет зритель.

Кстати, в конкурсе игрового кино горожане выбрали… индийский фильм. Правда, «Однажды в кино» — это не типичный болливудский сюжет со слонами и танцами, а совершенно волшебная в плане операторской работы история про встречу маленького Самая, сына продавца чая с нищего полустанка, с кинематографом. Тут и подробности из жизни индийской глубинки, которыми можно бесконечно любоваться, и свежие, интересные образы героев — что маленьких, что взрослых, и тема прекрасной мечты, которая необходима каждому.

Лучшая мужская роль у Владислава Комарова за работу в исторической драме «Совесть» Алексея Козлова. Принципиальный следователь Борис Летуш, идущий на конфликт с системой, игнорирующей право, вынужден сам нарушить закон, вступив в противоречие с собственной совестью…

Между тем В конкурсе игрового кино свою оценку вынесло и жюри прессы — оно сделало свой выбор в пользу музыкальной драмы Филиппа Абрютина «Звезды мне укажут путь». Основной состав жюри тоже этот фильм отметил, правда, за лучший актерский состав. Получая заслуженную награду, режиссер рассказал, что актеры действительно сделали большой вклад в создание картины. Они сами писали песни, сами их исполняли. Иван Соловьев, исполнитель главной роли, попал в картину именно благодаря им, очень личным, авторским, — не просто рифмы и аккорды — и хотя не очень понравился на пробах, но так впечатлил своим большим сердцем и светлой душой, что команда все же остановила на нем свой выбор.

Лучшая женская роль досталась прекрасной Марии Болтневой за образ Александры в дипломном фильме Галины Уразовой «Капкан». Мастерство актрисы впечатляет — ведь о своих сложных и противоречивых чувствах она рассказывает практически без слов: смерть дочери погрузила семью егеря, живущую на далеком хуторе, в глубокое молчание, и вновь нащупать тропинку к сердцам друг друга героям оказывается очень непросто.

Многие награды в этом конкурсе достались зарубежным фильмам. Так, «Анне» за лучший сценарий отправилась в Кыргызстан (ее получили Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу за картину «Дорога в Эдем»), за лучшую режиссуру — в Бельгию (Лаура Вандель в фильме «Невидимый мир» поднимает очень сложную тему школьного буллинга, показывает школу как машину, в которой страдания отдельных детей часто остаются незамеченными), а награду «за лучшее художественное воплощение» получил британский фильм «Точка кипения».

Однако Гран-при фестиваля все-таки остается в России и, вполне ожидаемо (жюри в своем решении было единогласно), принадлежит якутскому кино. Фильм «Ыт» давно знакомых чебоксарскому зрителю Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова объединяет семь обыденных деревенских историй о добрых и злых соседях. Каждый сюжет вполне самостоятелен и, наверное, мог бы стать основой короткометражки, но все вместе они складываются в целостную мозаику жизни, в которой помимо мрачного немало и очень смешного. «Этот фильм мы с Дмитрием сделали, не думая о фестивалях, прокате, продажах, — рассказывает Степан Бурнашев. — Просто сели и решили сделать кино почти без бюджета у себя на родине в Уланге — и вот теперь оказались здесь». Фильм, кстати, отметили не только у нас, но и на Варшавском международном фестивале в Польше.

Вместе со всеми гостями, участниками и зрителями кинофестиваля мы благодарим его организаторов за доставленное удовольствие и радость встречи с сильным, настоящим, искрящимся жизнью кинематографом сегодняшнего дня. Ждем новой встречи в будущем году.

Фото Максима Васильева: