«Зайцам» повысят штраф в 10 раз

В столице республики планируется повысить штраф за проезд и провоз багажа без билета в общественном транспорте. Речь идет о десятикратном увеличении, сообщает «Чувашинформ». Сейчас безбилетника, попавшего в руки контролера, могут оштрафовать на 100 рублей, причем эта сумма остается неизменной с 2007 года.

По данным информагентства, с предложением увеличить санкции против «зайцев» до 1000 рублей выступили недавно депутаты Чебоксарского городского собрания. В мэрии инициативу поддержали, сославшись на то, что минимальный размер оплаты труда за 15 лет вырос с 2300 до 13900 рублей. Также предложено уменьшить штраф наполовину, если нарушитель оплатит его в течение 10 дней.