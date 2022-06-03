От гигантской «ракушки» до опасной арматуры

Водолазов, обследующих пляжи Чувашии, ждут порой неожиданные находки.

Главные столичные пляжи уже проверены водолазами республиканской поисково-спасательной службы. Водоемы в местах для купания обследуют и в районах Чувашии. Старые покрышки, металлические фрагменты, травмоопасные остатки древесины — все, что может нанести вред купающимся гражданам, убирается со дна пляжей. В одном из озер Янтиковского района спасатели попутно нашли весьма крупного моллюска. Фото на память с необычной находкой сделал практически каждый из участников этого водолазного рейда.