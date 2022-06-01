2 июня стартовал XV юбилейный Чебоксарский Международный кинофестиваль

Посвящен он этническому и региональному кино. Фестивальные показы пройдут с 3 по 7 июня в 17 кинозалах Чебоксар, Цивильска, Шумерли, Канаша, Мариинского Посада, сел Аликово, Порецкое, Урмаево, Батырево, Вурнары и Ишлеи.

В конкурсе игрового кино в этом году участвует 6 российских и 5 зарубежных картин производства Индии и Франции, Кыргызстана, Бельгии, Сербии и Казахстана. В конкурсе этнического и регионального кино заявлены 19 фильмов, адресованных как взрослым, так и маленьким зрителям. Есть среди них и работа чувашского режиссера Марата Никитина – «Соучастник» (2021). Вход на все кинопоказы свободный, пригласительные билеты можно получить в кассах кинотеатров перед началом сеанса.

Также в рамках фестиваля запланированы творческие встречи и круглые столы, специальные и ретроспективные показы. 6 июня в 19.00 на сцене филармонии состоится творческий вечер народного артиста России композитора Эдуарда Артемьева – автора музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, любимой не одним поколением зрителей.

Полная программа кинофестиваля доступна на официальном сайте www.kino-cap.ru.

Церемонию торжественного открытия посетил Глава Чувашии Олег Николаев и поздравил зрителей и участников:

«Мы горды тем, что в пятнадцатый раз подряд принимаем кинофестиваль, и несомненно за эти годы сформировались определенные традиции. Традиции – это всегда фундамент, основа, отталкиваясь от которой можно смело и уверенно двигаться вперед. Но несомненно с движением времени появляется много нового, и наш кинофестиваль из года в год добавляет новых оттенков. Это говорит о том, что он развивается, расширяется, как с точки зрения участников, репертуара, так и других составляющих… В этом году фестиваль проходит на базе новых кинозалов. Из 17 площадок-участников 10 – недавно созданные в районных центрах и муниципальных образованиях Чувашии в рамках национального проекта «Культура». Создаваемая в рамках национальных проектов инфраструктура крайне важна, чтобы донести до зрителя творения российских и зарубежных авторов. Кино становится доступным все большему количеству людей. Современные интернет-сервисы позволяют охватывать еще больше событий, и их кинофестиваль тоже активно использует.

Я благодарен организационному комитету за проделанную работу и рад, что кинофестиваль все же открывается, ведь многие мероприятия подобного рода отменялись в последнее время в силу известных обстоятельств. То, что наш фестиваль состоялся и имеет обширный круг участников, говорит о том, что он живет, движется вперед и развивается. Желаю, чтобы так это было и дальше».