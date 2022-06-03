Волонтеров финансового просвещения в Чувашии станет больше

В дополнение к традиционной очной системе обучения подготовка добровольцев, пропагандирующих финансово здоровый образ жизни, будет осуществляться посредством ресурса, разработанного Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ). Об этом, поддержав инициативу первого вице-премьера – министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова, договорились руководители высших учебных заведений республики.

Работа по онлайн-обучению и сертификации студентов на обозначенном сервисе начнется с нового учебного года в сентябре. Упор будет сделан на юношей и девушек профильных экономических специальностей.

«Мы считаем, что студентам должно быть очень интересно и важно попасть в число волонтеров финансового просвещения. Знания, умения и навыки, которые они получат в ходе обучения, будут полезны, прежде всего, самим молодым людям», — пояснил Михаил Ноздряков.

При этом он акцентировал, что «финансовые» волонтеры будут всегда востребованы при проведении всероссийских недель финансовой грамотности, тематических мероприятий в образовательных организациях и других республиканских и муниципальных событий.

«К примеру, в этом году Минфин России отмечает 220-летие со дня образования. По предложению заместителя Министра финансов страны Михаила Котюкова, озвученному в рамках Окружного форума, 1 сентября 2022 года во всех школах планируется провести Урок финансовой грамотности. Понятно, что сотрудники нашего министерства выехать во все школы республики не смогут. Поэтому хотелось бы, чтобы студенты старших курсов ВУЗов помогли нам и приняли участие в этой истории», — отметил Михаил Ноздряков.

«В качестве дополнительного стимула для вовлечения студентов в волонтерское движение предлагаю разработать соответствующую систему поощрения: установить критерии оценки, ежегодно проводить рейтинги и по итогам награждать наиболее активных добровольцев», — обозначил министр.

Отметим, что в рамках заседания Совета ректоров 👆 участники также обсудили вопросы подготовки педагогических кадров к внедрению с 1 сентября текущего года федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования по финансовой грамотности школьников. «В связи с тем, что подготовка педагогов осуществляется, главным образом, Чувашским государственным педагогическим университетом, полагаю, будет целесообразным создать на его базе соответствующий региональный методический центр», — резюмировал Михаил Ноздряков. Ректор ВУЗа его поддержал.