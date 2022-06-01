35 начинающих фермеров Чувашии стали обладателями грантов «Агростартап»

Такая форма господдержки сельских предпринимателей, действующая в республике с 2019 года, стала популярным стимулом для привлечения пополнения. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, на гранты претендовали 72 участника отбора.

Комментируя итоги конкурса, вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что благодаря введению республиканского механизма гранта «Агростартап» с дополнительным финансированием в 60 млн рублей в нынешнем году количество получателей грантов выросло в два с половиной раза. Это позволило существенно усилить поддержку бизнес-инициатив начинающих фермеров и снизить накал конкуренции среди участников. Если в 2020-2021 годах на один грант приходилось около шести претендентов, в нынешнем году — немногим больше двух. При этом общий уровень готовности получателей гранта к реализации своих проектов, несмотря на кратный рост числа победителей, значительно возрос.