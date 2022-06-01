В Чебоксарах ученые поборолись за внимание студентов

«Марсианин» сорвал овации

Необычный образовательный формат — научный баттл — набирает обороты. Новый просветительский проект «Ученый говорит», запущенный Российским обществом «Знание», распространяется по регионам страны. Популяризаторами науки выступают молодые ученые из разных областей науки.

Проект «Ученый говорит» создан для того, чтобы разрушить сложившиеся стереотипы о науке. Для большинства из нас наука ассоциируется с заумными словами, скукой и сложными формулами.

«Ученый говорит», конечно же, не революционная учебная методика, а скорее просветительская миссия. При этом ее цель — рассказать о науке остроумно, коротко и доступным языком. Задача спикеров увлекательно преподнести информацию о важных научных идеях, современных исследованиях и об их пользе для жизни людей. В этом году запланировано около трех тысяч таких научных выступлений.

СПРАВКА «СЧ» Проект «Ученый говорит» включает три трека — баттлы молодых ученых «15 минут науки», трехдневные форумы «Про науку между нами» и ежегодный молодежный фестиваль науки «Пикник с учеными».

В конце мая в Чебоксарах прошел очередной раунд так называемого научного баттла «15 минут науки». До этого словесные поединки ученых проходили в Архангельске, Ульяновске, Нижнем Новгороде и других городах. Молодые, но опытные спикеры борются за внимание аудитории, выступая с короткими лекциями, но только один выходит победителем. В течение трех раундов предстоит выбрать, кто из лекторов выбывает из состязания, а кто идет дальше. Критерий, по которым оценивается выступающий, — бурные овации. Чем громче аплодисменты, тем больше шансов у спикера пройти дальше, вплоть до победы.

В аудитории лекционного зала в Точке кипения Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, где проходил баттл, сидели в основном студенты. Хотя присутствовать на них может любой желающий, даже совсем далекий от науки человек — лекции не требуют предварительной подготовки. В этом и плюс такого формата — возможность заинтересовать предметом слушателя без специального профильного образования.

На чебоксарском этапе за звание самого остроумного лектора боролись четыре спикера из разных отраслей науки.

Молодой химик Дарья Зимина попыталась раскрыть неподготовленной аудитории секреты синтетических или полусинтетических материалов, в которых в качестве основного ингредиента используются полимеры. Говоря проще, развеять некоторые мифы о влиянии пластика на экологию и здоровье человека. Однако после первого раунда Дарья выбыла из состязания. Видимо, мы еще не готовы узнать всю правду о пластмассе.

Младший научный сотрудник отдела проблем социально-экономического развития и управления территориальных систем Волгоградского научного центра Российской академии наук Никита Румянцев обратил внимание собравшихся на экономическую теорию. Спикер продержался два раунда. Однако слушатели воспользовались случаем и подробно порасспрашивали Никиту про инфляцию.

Андрей Семин, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов, показал роль личности в разрезе истории, права и социологии. Активный диалог между слушателями и лектором сохранялся на протяжении трех раундов. Но даже это не помогло Андрею пройти в финал.

Победителем стал заслуживший больше всего студенческих аплодисментов Марат Айрапетян. Он полностью захватил внимание и воображение аудитории, и финальная лекция осталась за ним. Познакомимся с ним поближе. Марат — инженер молодежного космического центра МГТУ имени Н.Э. Баумана. В программе его небольших выступлений — будущее космонавтики. «Я четыре года работал в госкорпорации «Роскосмос». Также проходил стажировку в NASA и в Европейском космическом агентстве. На сегодня веду активную исследовательскую работу, ежегодно участвую в научных конференциях. Область моей научной работы — исследование схем возвращения с других планет», — рассказал о себе Марат.

Космонавтика включает в себя теорию и практику, соединяя отрасли науки и техники. Молодой ученый, как истинный популяризатор науки, понимает, что нельзя человека заставить полюбить науку, но можно подтолкнуть его к тому, чтобы он начал изучать и дальше ту тему, о которой узнает на коротких лекциях. И при этом не обязательно уходить в науку с головой.

Главный козырь Марата — космос. Это всегда интересно. Но даже такая тема, как космический туризм, скрывает в себе большой объем научной информации. А что уж говорить про исследовательские полеты на Марс! Кстати, вояж на эту планету, а точнее возвращение с нее — то, над чем работает Марат. По словам специалиста, для возвращения на Землю космическому кораблю, помимо прочего, нужно существенного снизить скорость. Это можно сделать с помощью ракетных двигателей — однако такой вариант сложный и дорогой, потому что нужно тащить с собой кучу топлива на Марс, чтобы использовать его на обратном пути.

Можно, конечно, снизить скорость, используя естественный физический процесс — торможение об атмосферу. Но тогда организм человека ждет опасная перегрузка. «Решить эту проблему может эффект рикошетирования об атмосферу. Космический аппарат при определенных условиях будет отскакивать от атмосферы, как камешек, когда мы кидаем «блинчики» по воде, и постепенно снижать свою скорость при каждом погружении», — считает инженер молодежного космического центра.

Ответ на вопрос, почему он этим занимается, Марат разделил на философскую часть и научную: «Во-первых, что такое наука? Наука — это почва, которую нужно поливать и обрабатывать. Тогда из нее появится росток, который впоследствии принесет полноценные плоды, полезные для человечества. И в этом контексте исследования Марса выведут нас на новый уровень развития. И потом, нам не помешает «запасная» планета. Во-вторых, все технологии космических полетов, особенно на другие планеты, очень передовые — новые ракеты, новые материалы и так далее. И постепенно часть технологий плавно переходит в наш быт, в повседневную жизнь».

Согласимся с Маратом — освоение Марса существенно повысит «рейтинг» человечества во Вселенной. И вместе с космическим инженером мы надеемся, что в ближайшие годы полеты на «красную планету» станут таким же обыденным делом, как и поездка к морю.