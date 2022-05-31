Музыка, ставшая судьбой

В конце мая в Доме дружбы народов состоялся I Республиканский музыкальный фестиваль-конкурс имени композитора Николая Зимина «Моя жизнь в музыке». Он был посвящен 80-летию со дня рождения композитора и музыковеда, заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики и заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества.

Организаторы музыкального смотра — Республиканский центр народного творчества ДК тракторостроителей и общественная организация «Ассоциация композиторов Чувашской Республики — творческий союз» (ее в свое время возглавлял Николай Зимин) — сообщили, что главной целью фестиваля является увековечение памяти композитора, сохранение и пропаганда его творческого наследия и развитие народного художественного творчества в Чувашии. По положению конкурса коллективы-участники исполняли два разнохарактерных номера: один из них — произведение Николая Зимина, второй — произведение одного из членов Ассоциации композиторов Чувашской Республики.

На фестивальную сцену вышли около 200 самодеятельных и профессиональных артистов, участников творческих ансамблей и хоров Аликовского, Моргаушского, Чебоксарского, Цивильского районов и городов Чебоксары и Новочебоксарск. Со сцены прозвучали музыкальные произведения, которые отражали внутренний мир Николая Зимина, его отношение к людям, песни, которые помнят и поют и сейчас, и, конечно же, воспоминания о замечательном творческом человеке.

По единогласному решению жюри диплом Гран-при «За лучшее исполнение песни Николая Зимина» получил народный вокальный ансамбль Сăрнай» новочебоксарского Дворца культуры «Химик». Коллектив, возглавляемый Николаем Эривановым, душевно исполнил песню «Савнă ялăм хитре» (Красивое любимое село). Кстати, эту же песню выбрали и многие другие участники фестиваля. Дипломом I степени были отмечены концертный хор «Соловушки» Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина (руководитель и дирижер Александра Васильева) и народный хор ветеранов «Надежда» чебоксарского Дворца культуры «Салют» (руководитель Владимир Арланов). Были также вручены дипломы II и III степеней и дипломы лучшим концертмейстерам.

Вячеслав Смирнов