Танец как образ жизни. И возраст ему не помеха…

«Танец — это позитив и хорошее настроение. То, чего часто не хватает людям в серебряном возрасте. А позитив и движение — залог здоровья и долголетия!» — уверены чебоксарские любители танца.

Жизненная гармония

С танцорами в возрасте мы встретились накануне Дня Победы в Чебоксарской танцевальной студии «Ритм». Студия действует с 2009 года, руководит ею Борис Ильин (кстати, танцует он уже 27 лет, преподает 13). Дамы и мужчины элегантного возраста как раз репетировали «Вальс Победы». Многие чебоксарцы, наверное, заметили среди вальсирующих 9 Мая на площадке у Дворца культуры имени П.П. Хузангая молодых пар и танцоров-пенсионеров…

«Нам нравится танцевать, это поднимает настроение, улучшает самочувствие. Ты чувствуешь себя живым человеком…» — не без удовольствия рассказывали танцоры по окончании репетиции. В ходе разговора выяснилось, что пожилые любители танца — завсегдатаи и Дворца культуры «Салют». «Два раза в неделю танцуем в «Салюте», один раз в «Ритме». Танцы — это жизненная гармония! Привыкаешь и спину держать, и походка другая становится», — наперебой перечисляют собеседники плюсы танцевальной деятельности.

Изначально пенсионеры-танцоры собирались в «Салюте», а в мае 2015 года в Мемориальном парке «Победа» (перед Дворцом культуры имени П.П. Хузангая) они стали свидетелями «Вальса Победы» и… загорелись. По словам Бориса Ильина, именно тогда, в год 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, и появилась идея танцевального флешмоба «Вальс Победы». Автором выступил ректор Уральского государственного экономического университета, профессор Михаил Федоров, акцию поддержали Администрация Президента, Государственная Дума России, Министерство образования… Так, под песни знаменитых советских композиторов 9 Мая 2015-го вальсировала вся Россия, а также страны СНГ…

«Чтобы не закисли мозги…»

Уже на следующий год несколько пенсионеров-активистов из «Салюта» пришли в «Ритм»: «Хотим танцевать «Вальс Победы». А со временем, осмотревшись и привыкнув к новым требованиям, ознакомившись с репертуаром танцев «ритмовцев», попросили Ильина принять их в состав коллектива. Теперь учиться танцам сюда еженедельно ходят от 10 до 15 пенсионеров. При этом занимаются они и в «Салюте». Что дает им такая активность?

По словам самих танцоров в возрасте — здоровье, общение с близкими по духу людьми: «Дружим, делимся рецептами, даем советы, ходим друг к другу в гости, в кафе. Если человек пришел на танцы, значит, ему хочется жить интересно».

«Танцы дают позитив, жить хочется», — рассказывала, к примеру, одна из активисток Валентина Казначеева. Валентине Петровне 65 лет, в «Салют» пришла в 2015-м, в «Ритм» — в 2020-м. С удовольствием разучивает и чувашские народные танцы, и бальные. А между тем ни в школе, ни позже никогда не танцевала: «В школе не было музыкального преподавателя. Хотя в сельском клубе молодежь под гармошку только так зажигала. Я же стеснялась, когда подруги тянули в круг, убегала…»

Но когда вышла на заслуженный отдых, решилась: «Чтобы на пенсии на диване не лежать, чтоб мозги не закисли…» На мое замечание о том, что для этого люди кроссворды разгадывают, отвечает, что в разгадывании кроссвордов такого позитива нет: «А танцы еще и память тренируют. Потому что нужно запомнить, как шагнуть, какое движение сделать и как себя вести. При этом начинаешь думать, как ты смотришься, хочется ухаживать за собой, хорошо выглядеть…»

«Мы друг у друга черпаем положительные эмоции», — говорит представитель сильный половины человечества Владимир Ямангаев. В «Ритм» он ходит третий год, чтобы черпать положительные эмоции, приезжает из Шомикова Моргаушского района. Уверяет, что танцы (а он любит бальные танцы, танго, вальс…) — один из наиболее эффективных способов поддерживать себя в хорошей физической форме. Согласен с ним и Владимир Зверев. Танцевать начал в 68 лет, сейчас ему 72. Главным для поддержания здоровья считает движение: «Зимой мало движения — поэтому танцы, а летом — дача».

Терапия от заболеваний

После выхода на заслуженный отдых удалось осуществить детскую мечту о танце и Людмиле Даниловой. Начинала после 60 лет, в ее активе и восточные танцы, и латиноамериканские, и бальные. Участвует она и в фестивале творчества пожилых людей «Соловьиная роща». Не только танцует, но и читает стихи. Свои и чужие. Не раз за активность удостаивалась от «Салюта» путевок в санаторий и круиз по Волге. По ее словам, так жить веселее. Сегодня Людмиле уже 70, возраст о себе напоминает болями в суставах. Она лечит их двухчасовой зарядкой по утрам да танцами. Уверяет, что танцы — это терапия от всех заболеваний: «Все группы мышц работают, никакого фитнеса не надо».

Кстати, это же утверждают и медики. По их словам, регулярные занятия танцами позволяют улучшить состояние суставов и позвоночника, которые с возрастом часто страдают из-за большого количества хронических заболеваний. К тому же танцы — это лучший способ уберечься от деменции, «так как двигаются ноги и работает голова». А наибольшую пользу пожилым (это выявлено в ходе многочисленных исследований) приносят бальные танцы. Потому и единодушны были мои собеседники в советах пожилым жителям республики: «Если вы не готовы проводить время на пенсии, сидя у окна, танцуйте. Это прекрасный способ заряжаться энергией, хорошим настроением и улучшить работу всего организма».