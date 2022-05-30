Налоговики организовали праздник для детей Донбасса

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Шоу, подарки и чай с тортом

Накануне Международного дня защиты детей представители молодежного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике посетили отделение «Алый парус» санатория «Лесная сказка», где размещены семьи беженцев из Луганской и Донбасской областей. Нашли пусть временный, но гостеприимный дом в «Алом парусе» и 38 детей разных возрастов.

Гости показали ребятам яркое анимационное шоу, провели для них веселые конкурсы. Всем юным героям дня были вручены подарки: умные часы, «творческие» портфели с фломастерами, альбомами, карандашами, красками, пластилином. Ну и, конечно же, какой праздник без угощения – завершилась встреча чаепитием с тортами.
И ребята, и их родители были рады гостям и от души поблагодарили работников налоговой службы за замечательный праздник и подарки. Нужно отметить, что это не первая благотворительная акция УФНС по Чувашии. В марте сотрудники налоговых органов республики собрали и отправили на Донбасс большую партию гуманитарной помощи.

Виктор Александров
Опубликовано: 1 июня 2022 г.


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