В Цивильске инспекторы ДПС задержали похитителя детской коляски

Нетрезвый пожилой мужчина, прогуливающийся с детской коляской и огромной сумкой внутри, не зря привлек внимание инспекторов в центре города.

Выгуливающие внуков бабушки и дедушки сейчас мало кого могут удивить. Вид пожилого человека с детской коляской у многих вызывает теплую улыбку – тут и связь поколений, и возможность молодым родителям немного отдохнуть. А вот нетрезвый пожилой мужчина с большой сумкой внутри детской коляски вызывает, как минимум, недоумение. И определенные вопросы у сотрудников правоохранительных органов. Именно такого пешехода, прогуливающегося возле городского автовокзала в Цивильске, и остановили для проверки документов инспекторы ДПС.

Аргументы, что коляску ему дала теща, у которой сломалась стиральная машинка и надо ее отвезти в деревню, показались полицейским сомнительными. Да и указать точный адрес проживания родственницы мужчина не смог. Для дальнейшего разбирательства его вместе с детской коляской доставили в Межмуниципальный отдел МВД России «Цивильский».

Уже в полиции житель одной из соседних деревень выложил другую версию появления у него коляски – якобы незнакомая женщина пожалела его на улице, что ему приходится нести тяжелую сумку, и выкатила из подъезда коляску. «А потом со словами «у меня на плите картошка подгорает» женщина убежала обратно в дом», – закончил свою историю сельчанин.

Позже оперативники выяснили, что коляска была похищена из подъезда дома по улице Гагарина. Молодая мама с 4-х месячной девочкой в это время находилась на выезде и по приезду опознала в ней свою.

Сейчас коляска направлена на товароведческую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Инна Суркова