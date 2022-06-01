Коммуникации на Гражданской до сих пор «всплывают» из-под земли

В последние недели в реконструкции улицы Гражданской в Чебоксарах сделан заметный шаг вперед. Однако проблем еще выше крыши, о чем шла речь в ходе очередной инспекции объекта, которую провел глава администрации города Денис Спирин. Бывает же сейчас он здесь практически каждое утро.

На самой улице подрядчиком ООО «Дороги Чувашии» в мае уложена солидная часть дорожного полотна на пока недействующей полосе движения. А на кольце начаты работы с последующей установкой на перекрестке светофора. Все это, естественно, внесло коррективы в организацию движения транспорта. 28 мая по Гражданской оно было остановлено, чтобы дать фронт работ подрядчику и обеспечить безопасность людей. Одновременно это стало толчком к созданию плотных пробок на улице Энтузиастов, куда перекинули весь транспортный поток. А это ни много ни мало 10 автобусных маршрутов, 5 троллейбусных и 2 межмуниципальных. В пиковое время на дорогу на троллейбусе из центра города на Чапаевский поселок тратится не менее полутора часов. Хорошо хоть, как утешил Денис Спирин, «пробки не стоят, а движутся».

В общении с журналистами Денис Спирин не преминул напомнить об истории объекта, по топу упоминаний в СМИ бьющего все рекорды многих последних лет. Констатировав возобновление работ, сити-менеджер отметил, что подрядчик вывел сюда достаточно техники. По заверению директора ООО «Дороги Чувашии» Виталия Земскова, проблем с укладкой полотна нет, но все еще нередко встает вопрос, куда класть асфальт, так как не полностью перенесены коммуникации, «которые до сих пор то и дело всплывают». Известно, что задержка с реконструкцией возникла во многом как раз из-за переделки проектно-сметной документации, что было связано как раз с массой «подпольных» кабелей и трубопроводов.

Тем не менее, полным ходом ведутся работы на втором этапе – реконструкции транспортного кольца. Подрядчик заверил, что данный участок будет завершен также к концу августа, когда он соединится с улицей Гражданской. Существенной проблемой стало не только само строительство, но и обеспечение движения на участке. Спирин призвал автовладельцев без большой нужды пока не садиться за руль, пользоваться общественным транспортом, что якобы ослабит поток. А уж если сели, по возможности ездить по другим маршрутам – центральной части города или по улице Пирогова, чтобы попасть в район Чапаевского поселка.

Правда, до сих пор есть вопросы по финансированию. По словам заместителя генерального директора ПАО «Дорисс» Люции Сафиной, из миллиарда с лишним сметной стоимости объекта они пока получили лишь десятую часть. Некоторые субподрядчики даже намереваются уйти… Но Спирин заверяет, что с финансами все в порядке. Подрядчик получил первый аванс на первый этап реконструкции еще в прошлом году, выделялись деньги и в нынешнем. Речь идет о средствах, положенных после переоценки контракта в связи с удорожанием материалов, и эти деньги вне сметы.