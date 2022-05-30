При поддержке Сбера в Кугесьской школе-интернате появился тренажерный зал

В честь официального запуска новой спортивной локации для воспитанников в школе прошел праздничный концерт. Открытие посетила управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева и представители Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Новый тренажерный зал представляет собой комплекс спортивного оборудования, состоящий из велотренажера, магнитного эллипсоида, скамей для жима с подстраховкой, гантельного ряда и спортивных аксессуаров для индивидуальных и групповых занятий.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Мы уже более 10 лет регулярно сотрудничаем с Кугесьской школой-интернатом. Наша задача оказывать подшефному учреждению комплексную помощь: Сбер не только регулярно вкладывается в развитие инфраструктуры школы, но и помогает знаниями. Так, в позапрошлом году мы запустили проект «Финансовая грамотность в детских домах», в рамках которого наши волонтеры регулярно проводят занятия с детьми. Создание спортивного зала – наша системная работа по развитию воспитанников школы-интерната» Алексей Ефимов, директор БОУ ЧР «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: «Мы уже несколько лет планировали создать тренажерный зал для воспитанников нашей школы – у детей созрела потребность в занятиях гимнастикой и пауэрлифтингом. Отрадно, что Сбер активно поощряет здоровый образ жизни не только среди своих сотрудников и клиентов, но и среди подопечных организаций. Мы с большой благодарностью принимаем помощь Сбербанка и особенно отмечаем их системную работу как с нашим учреждением, так и с детьми»

Также в рамках мероприятия Анастасия Трутнева от лица клиентов — меценатов вручила Алексею Ефимову «умный» мультимедийный хаб SberPortal для нужд школы.