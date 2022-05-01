Чрезвычайная ситуация в жизни главбуха

Следственное управление СКР по Чувашии завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера ГКЧС республики и ее сообщника — владельца нескольких коммерческих организаций Татарстана, обвиняемых в ряде преступлений.

Бывшему главбуху инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, особо крупное мошенничество и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. А второй фигурант помимо мошенничества обвиняется в незаконном создании юридического лица, нарушении изобретательских и патентных прав, легализации денежных средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год обвиняемая, занимая должность главбуха и одновременно являясь контрактным управляющим ГКЧС Чувашии, по предварительному сговору с бенефициарным владельцем ряда коммерческих организаций Татарстана похитила бюджетные денежные средства в размере 44,9 миллиона рублей. Каким образом? Была проведена сделка по закупке антитеррористического оборудования (турникетов, металлодетекторов и шлагбаумов) для нужд органов исполнительной власти и местного самоуправления. При этом подготовленные технические задания для победы конкретных участников аукционов содержали невыполнимые для добросовестных поставщиков условия. Также была завышена начальная (максимальная) цена контракта.

В итоге было закуплено оборудование, не соответствующее технической документации и по завышенным ценам, а деньги переведены на расчетные счета фирм, подконтрольных сообщнику главбуха. С мая по июль 2018 года он легализовал полученное преступным путем имущество на сумму более 9,4 миллиона рублей через подконтрольную ему организацию. Кроме того, он же использовал в одном из поставляемых изделий промышленный образец, принадлежащий другой коммерческой организации, причинив ей крупный ущерб на сумму более 9 миллионов рублей.

Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашии с сотрудниками регионального УФСБ и прокуратурой республики. Оперативное сопровождение в ходе расследования уголовного дела оказывалось сотрудниками УФСБ и УЭБиПК МВД по Чувашии. Несмотря на то что обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях, их причастность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, сообщает следственное управление.

Уголовное дело составило 139 томов, допрошено 685 свидетелей, проведено несколько сот обысков и выемок, 55 судебных экспертиз. После утверждения прокурором республики обвинительного заключения дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Чебоксар.