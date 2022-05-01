Клиентов «жриц любви» шантажировал житель табора в Саратовской области

Покупателям «клубнички» приходится иметь дело с уголовными авторитетами

Не зарастает в полицию тропа для жертв интим-мошенничества. Те, кто пытался заказать себе девушку по вызову через интернет и нарвался на обманщиков, смущаются, но идут в отделение писать заявления о причинении морального и материального ущерба. Схема стандартная, однако с осени прошлого года в «любовный» диалог между потерпевшим и «ночной бабочкой» стал вмешиваться некий «смотрящий по городу».

Грозный «уголовник», не стесняясь в выражениях, клеймил позором «тайных покупателей» и угрожал неприятностями не только им, но и ничего не подозревающим близким. В качестве «отступных» требовалось заплатить немалую сумму, что некоторые из потерпевших и делали. Таких с ноября прошлого года в Чувашии набралось не менее пяти. И перечислили эти «жертвы любви» ни много ни мало почти 250 тысяч рублей.

Никто из пострадавших не решился на «сходку» со «смотрящим», но посмотреть ему в глаза хотели бы многие, в том числе и оперативники отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике. Но в отличие от обычных граждан у полицейских имеются для этого все необходимые средства и технические возможности. Было установлено, что шантажист проживает в одном из таборов города Энгельса Саратовской области, а авторитет имеет разве что среди своих соплеменников благодаря особому таланту «разводить» доверчивых представителей сильного пола, на слабостях которого так умело играют мошенники.

Осознав, что разоблачен и чувашские опера от него не отстанут, подозреваемый добровольно явился в отделение полиции в родном городе. Оттуда 25-летнего волжанина под конвоем привезли в Чебоксары. Там полицейским вместе с адвокатом пришлось спасать его от одного из потерпевших, у которого тот выманил около 150000 рублей. При виде попавшего в руки полиции жулика тихий чебоксарец неожиданно расхрабрился и полез на задержанного с кулаками. «Самосуд», естественно, не состоялся…

Мошенник, в отношении которого возбуждено уголовное дело, обязался полностью возместить ущерб всем заявителям и вернуться в Чувашию по первому вызову следователя. Сотрудники уголовного розыска уверены, что пострадавших могло быть больше. Просто кто-то, даже когда есть все данные о его переговорах с мошенниками и денежных переводах, категорически отрицает обращение к интернет-путанам и последующий обман. Им проще потерять деньги, чем лицо, и не разбираться потом со «второй половиной» по факту покушения на измену…