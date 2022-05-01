28 мая. Республика в событиях и лицах

1675 — основан Тихвинский женский монастырь в г. Цивильск «в честь освобождения города от бунтовщика Степана Разина». Первоначально был мужским и именовался Вознесенским, Тихвинским назван по названию находящейся в нем иконы Божией матери. С 1870 года – женский.

1907 – в г. Алатырь родился Константин Петрович Горшенин, действительный государственный советник юстиции, народный комиссар юстиции РСФСР, первый Генеральный прокурор СССР, министр юстиции СССР, директор Всесоюзного института юридических наук. Участвовал в работе Нюрнбергского процесса, занимался под­готовкой других процессов над нацист­скими преступниками и предателями Родины. Награжден орденами Ленина (дважды), Красного Знамени, Дружбы народов. В г. Алатырь его именем названа улица, на фасаде здания межрайонной прокуратуры установлена мемориальная доска.