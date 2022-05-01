Все начинается с бюджета. И сессия Госсовета тоже

Но обсуждались на ней и другие важные темы

Странно, но факт — на очередной, 9-й, сессии Госсовета страсти не кипели. От слова «совсем». Протокольные и традиционные пикировки в парах «Моляков — Краснов» и «Петрова — Семенов» — не в счет. Верный признак того, что в обсуждаемых вопросах в целом все уже согласовано. Так оно и было, и по всем голосованиям перевес голосов «за» был крепким. И это очень радовало, ибо первый пункт повестки был посвящен итогам исполнения бюджета Чувашии в прошлом году.

Докладывал глава Минфина, первый вице-премьер Михаил Ноздряков. Если тезисно — доходы консолидированного бюджета республики составили 85,3 млрд рублей (101,7% к годовым плановым назначениям, 111,4% к 2020 году), расходы 85,2 млрд рублей (94,3% к годовым плановым назначениям, 112,0% к 2020 году). Бюджет получился профицитным, сбалансированным и не входящим во всякие группы риска. Отдельно министр финансов положительно отметил финансирование развития промышленности. Конечно, депутаты поинтересовались долговой нагрузкой на бюджет. Михаил Ноздряков заверил их в том, что Чувашия — субъект федерации с высокой долговой устойчивостью. Это позволяет нам заявляться во все возможные госпрограммы по финансированию, и тут важно самим не оплошать — и с заявками, и с освоением.

ЦИФРА Почти 70% от общего объема расходов бюджета республики пришлось на социально-культурную сферу, на образование, социальную политику, здравоохранение…

Одной из статей доходной части нашего бюджета являются акцизы, в том числе и на алкоголь. И тут не пришлось гадать, зачем записался на выступление с трибуны депутат Олег Мешков, он же видный деятель в сфере производства алкогольных напитков в республике. И темой его выступления стал запрет на продажу спиртного в определенные дни.

Например, таким «днем воздержания» было 25 мая, когда продажу запретили из-за школьных последних звонков. Мешков называл очень серьезные цифры потерь бюджета от таких запретов. Но тут вопрос явно требовал тщательной проработки всех «плюсов» и «минусов», и без позиции МВД или Минздрава что-то решать было рано. Однако процесс обсуждения пошел, так что, может, и отменят дни алковоздержания.

Хороший обмен мнениями у парламентариев разгорелся вокруг инициативы Молодежного парламента (да, есть у нас и такой, и он подал голос) о проекте закона Чувашской Республики «О патриотическом воспитании граждан в Чувашской Республике». Сами выступать с законодательной инициативой юные парламентарии не могут, и тут им помогли старшие товарищи из Комитета по социальной политике и национальным вопросам.

Прения забуксовали уже на уровне терминологии — что же такое патриотизм? И тут весомо прозвучала реплика депутата Николая Степанова, сказавшего, что патриотизм — это не только готовность встать на защиту Родины, но и многое другое, не менее важное. Например, уважение к старшим и готовность хотя бы уступить им место в транспорте. Так оно и есть, пожалуй. Истинный патриот не будет мусорить там, где живет, не будет опасно нарушать правила дорожного движения, создавая угрозу соотечественникам. И вкладываться в развитие экономической мощи государства — это ведь тоже патриотизм… В общем, начало положено, и каким закон будет в итоге, покажут дальнейшие его обсуждения и доработки.

Завершилась сессия докладами уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. И это тема для отдельного разговора в наших последующих публикациях. Там есть моменты весьма тревожные, их стоит принять во внимание. И мы об этом напишем.