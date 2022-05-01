О созыве сессии

Очередная, девятая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва состоится 26 мая 2022 года в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17). Начало в 10 часов.

Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в разделе «Сессии».