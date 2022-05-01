Плюс еще одна «умная» спортплощадка

Дополнительно 32 млн рублей выделено Чувашии из федерального бюджета на создание модульных спортзалов и «умных» спортивных площадок в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт». Соответствующее распоряжение подписал в конце прошлой недели председатель Правительства страны Михаил Мишустин. Общая сумма, направленная на развитие спортивной инфраструктуры в регионах, составляет 3 млрд рублей.

Изначально в рамках проекта в течение трех лет в республике планировали построить один модульный спортзал и две «умные» спортплощадки с оснащенными куар-кодами тренажерами, которые сами могут «подсказать» режим тренировок. Благодаря дополнительному финансированию, сообщают в Минспорте Чувашии, в республике появится еще одна «умная» площадка для любителей спорта.