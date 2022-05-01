Портал «Работа в России» серьезно расширит функционал

В стране заработают новые правила функционирования единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты Чувашии, с 1 сентября 2022 года соискатели и работники смогут получать доступ к электронным документам, в том числе через Госуслуги. А с 1 января 2023 года на платформе «Работа в России» можно будет создавать, подписывать, использовать и хранить не только трудовые договоры, но и гражданско-правовые договоры о выполнении работ, оказании услуг, а также договоры о прохождении практики и стажировки. Дублировать их на бумаге не придется. Чтобы заключить гражданско-правовой договор, стороны смогут использовать, например, усиленную неквалифицированную электронную подпись, которая создана на Госуслугах.

Напомним, портал «Работа в России» — это федеральная государственная информационная система, которая помогает людям найти работу, а работодателям — сотрудников. Причем вакансии доступны по всей стране. Все услуги на платформе предоставляются бесплатно.