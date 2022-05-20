Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца закрыл 98-ой творческий сезон

Один из старейших профессиональных коллективов республики представил на сцене филармонии концертную программу «Гордимся Родиной своей», посвященную культурному наследию и истории народов Чувашии. Поздравить ансамбль с завершением сезона и посмотреть новую программу собрались многочисленные поклонники ансамбля, известные деятели искусства и официальные лица.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, приветствуя гостей и зрителей мероприятия отметила, что история ансамбля, основанного в 1924 году, неразрывно связана с историей чувашского края.

«В Год выдающихся земляков Чувашии мы вспоминаем имена деятелей искусства, творивших в ансамбле и внесших огромный вклад в сохранение чувашской культуры. Ни на один год ансамбль не прерывал свою деятельность, и даже в годы Великой Отечественной войны радовал своим талантом наших защитников на фронтах. А в 2021 году коллектив реализовал грантовый проект «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай», с которым объездил не только всю Чувашию, но и другие регионы страны. В рамках Межрегионального патриотического марафона «Подвиг в тылу» ансамбль с большим успехом представил проект в Татарстане. Я благодарна каждому артисту, каждому административному работнику, который трудится в нашем ансамбле песни и танца. Хочу пожелать каждому новых проектов, пусть ваши песни звенят, а танцы продолжают нас радовать», – отметила Светлана Каликова.

В концертную программу «Гордимся Родиной своей» вошли сочинения известных чувашских композиторов, обработки народных песен, вокально-хореографические номера, раскрывающие уникальность и красоту культуры народов, проживающих на чувашской земле. Впервые на большой сцене коллектив исполнил 5-и частную хоровую сюиту на темы чувашских народных песен «Чуна уçма юрла, тăван» («Пой, родная душа») в обработке композитора Лолиты Чекушкиной. А завершился концерт театрализованным представлением «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай», в основу которого лег великий трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны.